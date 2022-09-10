Прогноз на бой Мэри Спенсер (Кан) — Синтия Лозано (Мек) 10.09.2022

«Мэри Спенсер (Кан)» – «Синтия Лозано (Мек)». 10.09.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10.09.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Мэри Спенсер (Кан) — Синтия Лозано (Мек). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Мэри Спенсер (Кан) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 01:00 по московскому времени Мэри Спенсер (Кан) и Синтия Лозано (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10.09.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мэри Спенсер (Кан) и Синтия Лозано (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мэри Спенсер (Кан).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мэри Спенсер (Кан) — Синтия Лозано (Мек):

победа Мэри Спенсер (Кан) – 0, ничья – 0, победа Синтия Лозано (Мек) – 0

Прогноз на матч Мэри Спенсер (Кан) – Синтия Лозано (Мек) Бои, титульный бой, 10.09.2022 :

Так как Мэри Спенсер (Кан) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Синтия Лозано (Мек) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Мэри Спенсер (Кан) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Мэри Спенсер (Кан) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Мэри Спенсер (Кан) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Мэри Спенсер (Кан) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Синтия Лозано (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Синтия Лозано (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Синтия Лозано (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Синтия Лозано (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Синтия Лозано (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Мэри Спенсер (Кан) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Мэри Спенсер (Кан) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Мэри Спенсер (Кан) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Мэри Спенсер (Кан) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Мэри Спенсер (Кан) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Синтия Лозано (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Синтия Лозано (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Синтия Лозано (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Синтия Лозано (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Синтия Лозано (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Синтия Лозано (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Синтия Лозано (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Мэри Спенсер (Кан) – Синтия Лозано (Мек) 10.09.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Мэри Спенсер (Кан) и Синтия Лозано (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Мэри Спенсер (Кан) и Синтия Лозано (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Мэри Спенсер (Кан) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Синтия Лозано (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Мэри Спенсер (Кан) и Синтия Лозано (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Мэри Спенсер (Кан) — Синтия Лозано (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Синтия Лозано (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Мэри Спенсер (Кан)

Хотя Мэри Спенсер (Кан) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Мэри Спенсер (Кан) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Мэри Спенсер (Кан) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Мэри Спенсер (Кан) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Мэри Спенсер (Кан) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Синтия Лозано (Мек)

Уже несколько лет Синтия Лозано (Мек) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Синтия Лозано (Мек) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Синтия Лозано (Мек) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Мэри Спенсер (Кан) — Синтия Лозано (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 10.09.2022

Спортивные эксперты считают, что Мэри Спенсер (Кан) сейчас намного сильнее, чем Синтия Лозано (Мек), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мэри Спенсер (Кан) будет намного сильнее, чем Синтия Лозано (Мек), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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