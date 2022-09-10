Прогноз на бой Нэйтан Гариб (США) — Дэн Дюбук (США) 10.09.2022

«Нэйтан Гариб (США)» – «Дэн Дюбук (США)». 10.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10 сентября состоится интересный поединок Нэйтан Гариб (США) — Дэн Дюбук (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 10 сентября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Нэйтан Гариб (США) — Дэн Дюбук (США). Это будет продолжаться вплоть до 04:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нэйтан Гариб (США) — Дэн Дюбук (США):

победа Нэйтан Гариб (США) – 1.15, ничья – 65, победа Дэн Дюбук (США) – 5.25

Прогноз на матч Нэйтан Гариб (США) – Дэн Дюбук (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10 сентября :

Букмекерские конторы на бой Нэйтан Гариб (США) — Дэн Дюбук (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.15 и 5.25.

История личных встреч

В свои 32 года Нэйтан Гариб (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Нэйтан Гариб (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Нэйтан Гариб (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Нэйтан Гариб (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Нэйтан Гариб (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Дэн Дюбук (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Дэн Дюбук (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Дэн Дюбук (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Дэн Дюбук (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Дэн Дюбук (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Нэйтан Гариб (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Нэйтан Гариб (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Нэйтан Гариб (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Нэйтан Гариб (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Нэйтан Гариб (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Дэн Дюбук (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Дэн Дюбук (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Дэн Дюбук (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Дэн Дюбук (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Дэн Дюбук (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Дэн Дюбук (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Дэн Дюбук (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Нэйтан Гариб (США) – Дэн Дюбук (США) 10.09.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Нэйтан Гариб (США) и Дэн Дюбук (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Нэйтан Гариб (США) и Дэн Дюбук (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Нэйтан Гариб (США) и Дэн Дюбук (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Нэйтан Гариб (США) и Дэн Дюбук (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Нэйтан Гариб (США) и Дэн Дюбук (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Нэйтан Гариб (США) выиграет бой.

На чемпионский бой Нэйтан Гариб (США) — Дэн Дюбук (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Дэн Дюбук (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Нэйтан Гариб (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Нэйтан Гариб (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Нэйтан Гариб (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Нэйтан Гариб (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Нэйтан Гариб (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Дэн Дюбук (США)

В данный момент Дэн Дюбук (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Дэн Дюбук (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Дэн Дюбук (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Дэн Дюбук (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Нэйтан Гариб (США) — Дэн Дюбук (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10 сентября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Нэйтан Гариб (США) — Дэн Дюбук (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Нэйтан Гариб (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Нэйтан Гариб (США) сейчас находится на пике формы, так что Дэн Дюбук (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Нэйтан Гариб (США).

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