Прогноз на бой Крис Браун (США) — Харис Талунджич (США) 10.09.2022

«Крис Браун (США)» – «Харис Талунджич (США)». 10.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10 сентября состоится интересный поединок Крис Браун (США) — Харис Талунджич (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 05:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 05:00 по московскому времени Крис Браун (США) и Харис Талунджич (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Крис Браун (США) и Харис Талунджич (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Крис Браун (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Крис Браун (США) — Харис Талунджич (США):

победа Крис Браун (США) – 2.81, ничья – 50, победа Харис Талунджич (США) – 1.43

Прогноз на матч Крис Браун (США) – Харис Талунджич (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10 сентября :

Так как Крис Браун (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 2.81. В то же время Харис Талунджич (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.43.

История личных встреч

На данный момент Крис Браун (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Крис Браун (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Крис Браун (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Крис Браун (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Харис Талунджич (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Харис Талунджич (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Харис Талунджич (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Харис Талунджич (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Харис Талунджич (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Крис Браун (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Крис Браун (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Крис Браун (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Крис Браун (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Крис Браун (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Харис Талунджич (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Харис Талунджич (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Харис Талунджич (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Харис Талунджич (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Харис Талунджич (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Харис Талунджич (США) должен задуматься о своей обороне.

Крис Браун (США) – Харис Талунджич (США) 10.09.22

Появление на ринге таких бойцов, как Крис Браун (США) и Харис Талунджич (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Крис Браун (США) и Харис Талунджич (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Крис Браун (США) и Харис Талунджич (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Крис Браун (США) и Харис Талунджич (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Крис Браун (США) и Харис Талунджич (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Крис Браун (США) и Харис Талунджич (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Крис Браун (США) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Крис Браун (США) и Харис Талунджич (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Харис Талунджич (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Крис Браун (США)

В своей профессиональной карьере Крис Браун (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Крис Браун (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Крис Браун (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Крис Браун (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Крис Браун (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Харис Талунджич (США)

На данный момент Харис Талунджич (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Харис Талунджич (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Харис Талунджич (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Харис Талунджич (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Харис Талунджич (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Крис Браун (США) — Харис Талунджич (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10 сентября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Крис Браун (США) — Харис Талунджич (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Крис Браун (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Крис Браун (США) легко справится с таким соперником, как Харис Талунджич (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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