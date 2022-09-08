Прогноз Адриа Сориано Баррера — Саши Кумар Мукунд (09-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Адриа Сориано Баррера — Саши Кумар Мукунд. Прогноз, ставки на матч (09.09.22)

09 сентября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Адриа Сориано Баррера , а противостоять в этом поединке будет Саши Кумар Мукунд.



Судья теннисного матча Адриа Сориано Баррера — Саши Кумар Мукунд должен дать знак о старте игры в 12:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 09 сентября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Адриа Сориано Баррера и Саши Кумар Мукунд более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Адриа Сориано Баррера имеет четыре победы, то Саши Кумар Мукунд может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адриа Сориано Баррера — Саши Кумар Мукунд:

09 сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Адриа Сориано Баррера — Саши Кумар Мукунд. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Саши Кумар Мукунд, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Саши Кумар Мукунд выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Адриа Сориано Баррера

В этом сезоне Адриа Сориано Баррера демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Адриа Сориано Баррера снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Адриа Сориано Баррера является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Адриа Сориано Баррера не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Адриа Сориано Баррера еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Саши Кумар Мукунд

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Саши Кумар Мукунд на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Саши Кумар Мукунд демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Саши Кумар Мукунд имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Саши Кумар Мукунд намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Саши Кумар Мукунд не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Саши Кумар Мукунд будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Саши Кумар Мукунд и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Саши Кумар Мукунд умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Адриа Сориано Баррера — Саши Кумар Мукунд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.09.22)

Адриа Сориано Баррера

На этом турнире именно Адриа Сориано Баррера может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Адриа Сориано Баррера отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Адриа Сориано Баррера еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Адриа Сориано Баррера не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Саши Кумар Мукунд

В этом сезоне Саши Кумар Мукунд не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Саши Кумар Мукунд сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Саши Кумар Мукунд допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Саши Кумар Мукунд допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Саши Кумар Мукунд демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Адриа Сориано Баррера — Саши Кумар Мукунд Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Адриа Сориано Баррера и Саши Кумар Мукунд. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Адриа Сориано Баррера и Саши Кумар Мукунд встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Адриа Сориано Баррера и Саши Кумар Мукунд довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Адриа Сориано Баррера и Саши Кумар Мукунд подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Адриа Сориано Баррера — Саши Кумар Мукунд: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Адриа Сориано Баррера и Саши Кумар Мукунд, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Адриа Сориано Баррера сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Саши Кумар Мукунд имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Адриа Сориано Баррера – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Адриа Сориано Баррера и Саши Кумар Мукунд на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Адриа Сориано Баррера — Саши Кумар Мукунд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Адриа Сориано Баррера и Саши Кумар Мукунд. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Адриа Сориано Баррера и для Саши Кумар Мукунд, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-570742-prognoz-na-match-vatanabeoti-macuiuesugi-09-09-22/