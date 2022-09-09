Прогноз на бой Винсент Фигенбютц (Гер) — Диего Рамирез (Арг) 10-го сентября

«Винсент Фигенбютц (Гер)» – «Диего Рамирез (Арг)». 10.09.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Винсент Фигенбютц (Гер) проведет 10 сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Диего Рамирез (Арг). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 20:00 по московскому времени Винсент Фигенбютц (Гер) и Диего Рамирез (Арг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Винсент Фигенбютц (Гер) и Диего Рамирез (Арг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Винсент Фигенбютц (Гер).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Винсент Фигенбютц (Гер) — Диего Рамирез (Арг):

победа Винсент Фигенбютц (Гер) – 1.01, ничья – 16, победа Диего Рамирез (Арг) – 17

Прогноз на матч Винсент Фигенбютц (Гер) – Диего Рамирез (Арг) Бои, титульный бой, 10 сентября :

Так как Винсент Фигенбютц (Гер) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.01. В то же время Диего Рамирез (Арг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 17.

История личных встреч

В свои 32 года Винсент Фигенбютц (Гер) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Винсент Фигенбютц (Гер) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Винсент Фигенбютц (Гер) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Винсент Фигенбютц (Гер) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Винсент Фигенбютц (Гер) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Диего Рамирез (Арг) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Диего Рамирез (Арг) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Диего Рамирез (Арг) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Диего Рамирез (Арг) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Диего Рамирез (Арг) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Винсент Фигенбютц (Гер) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Винсент Фигенбютц (Гер) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Винсент Фигенбютц (Гер) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Винсент Фигенбютц (Гер) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Винсент Фигенбютц (Гер) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Диего Рамирез (Арг) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Диего Рамирез (Арг) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Диего Рамирез (Арг) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Диего Рамирез (Арг) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Винсент Фигенбютц (Гер) – Диего Рамирез (Арг) 10.09.22

Появление на ринге таких бойцов, как Винсент Фигенбютц (Гер) и Диего Рамирез (Арг) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Винсент Фигенбютц (Гер) и Диего Рамирез (Арг). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Винсент Фигенбютц (Гер) и Диего Рамирез (Арг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Винсент Фигенбютц (Гер) и Диего Рамирез (Арг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Винсент Фигенбютц (Гер) и Диего Рамирез (Арг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Винсент Фигенбютц (Гер) и Диего Рамирез (Арг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Винсент Фигенбютц (Гер) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Винсент Фигенбютц (Гер) — Диего Рамирез (Арг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Диего Рамирез (Арг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Винсент Фигенбютц (Гер)

В своей профессиональной карьере Винсент Фигенбютц (Гер) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Винсент Фигенбютц (Гер) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Винсент Фигенбютц (Гер) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Винсент Фигенбютц (Гер) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Винсент Фигенбютц (Гер) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Диего Рамирез (Арг)

Последний раз Диего Рамирез (Арг) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Диего Рамирез (Арг) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Диего Рамирез (Арг) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Диего Рамирез (Арг) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Диего Рамирез (Арг)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Диего Рамирез (Арг) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Винсент Фигенбютц (Гер) — Диего Рамирез (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 10 сентября

Несмотря на то, что Винсент Фигенбютц (Гер) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Диего Рамирез (Арг) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Винсент Фигенбютц (Гер) и Диего Рамирез (Арг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Винсент Фигенбютц (Гер) выиграет с помощью нокаута.

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