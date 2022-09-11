Прогноз на бой Рикардо Браун (Яма) — Карлос Карреон (Мек) 11.09.2022

«Рикардо Браун (Яма)» – «Карлос Карреон (Мек)». 11.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 11-го сентября 2022 года состоится интересный поединок Рикардо Браун (Яма) — Карлос Карреон (Мек), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Рикардо Браун (Яма) — Карлос Карреон (Мек) пройдет 11-го сентября 2022 года, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Рикардо Браун (Яма) имеет две победы нокаутом, а Карлос Карреон (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рикардо Браун (Яма) — Карлос Карреон (Мек):

победа Рикардо Браун (Яма) – 0, ничья – 0, победа Карлос Карреон (Мек) – 0

Прогноз на матч Рикардо Браун (Яма) – Карлос Карреон (Мек) Бои, титульный бой, 11-го сентября 2022 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Рикардо Браун (Яма) станет победителем боя. Если выиграет Карлос Карреон (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Рикардо Браун (Яма) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Рикардо Браун (Яма) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Рикардо Браун (Яма) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Рикардо Браун (Яма) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Рикардо Браун (Яма) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Рикардо Браун (Яма) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Рикардо Браун (Яма) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Карлос Карреон (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Карлос Карреон (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Карлос Карреон (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Карлос Карреон (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Карлос Карреон (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Рикардо Браун (Яма) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Рикардо Браун (Яма) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Рикардо Браун (Яма) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Рикардо Браун (Яма) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Рикардо Браун (Яма) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Рикардо Браун (Яма) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Карлос Карреон (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Карлос Карреон (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Карлос Карреон (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Карлос Карреон (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Карлос Карреон (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Рикардо Браун (Яма) – Карлос Карреон (Мек) 11.09.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Рикардо Браун (Яма) и Карлос Карреон (Мек), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Рикардо Браун (Яма) и Карлос Карреон (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Рикардо Браун (Яма) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Карлос Карреон (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Рикардо Браун (Яма) легко справится с таким соперником, как Карлос Карреон (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Рикардо Браун (Яма) — Карлос Карреон (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Карлос Карреон (Мек).

Рикардо Браун (Яма)

Свою самую выдающуюся победу Рикардо Браун (Яма) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Рикардо Браун (Яма) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Рикардо Браун (Яма) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Рикардо Браун (Яма) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Рикардо Браун (Яма) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Карлос Карреон (Мек)

Сейчас Карлос Карреон (Мек) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Карлос Карреон (Мек) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Карлос Карреон (Мек) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Карлос Карреон (Мек) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Карлос Карреон (Мек) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Рикардо Браун (Яма) — Карлос Карреон (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 11-го сентября 2022 года

В этом поединке Рикардо Браун (Яма) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Карлос Карреон (Мек), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Рикардо Браун (Яма) и Карлос Карреон (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Рикардо Браун (Яма) выиграет с помощью нокаута.

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