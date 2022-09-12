Делани/Крнокрак — Тэйлор/Хулме: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Делани/Крнокрак — Тэйлор/Хулме (13-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Делани/Крнокрак — Тэйлор/Хулме (13-го сентября), ставки и коэффициенты

13-го сентября в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Делани/Крнокрак , а противостоять в этом поединке будет Тэйлор/Хулме.



Так как теннисный поединок Делани/Крнокрак — Тэйлор/Хулме пройдет уже 13-го сентября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 07:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Делани/Крнокрак на тот момент намного сильнее, нежели Тэйлор/Хулме.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Делани/Крнокрак — Тэйлор/Хулме:

Делани/Крнокрак имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 13-го сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Тэйлор/Хулме. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 07:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Делани/Крнокрак имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Делани/Крнокрак

Пока Делани/Крнокрак не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Делани/Крнокрак находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Делани/Крнокрак будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Делани/Крнокрак довольно неплохо играет на данном покрытии.



Тэйлор/Хулме

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Тэйлор/Хулме на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Тэйлор/Хулме демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Тэйлор/Хулме имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Тэйлор/Хулме намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Тэйлор/Хулме не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Тэйлор/Хулме будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Тэйлор/Хулме и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Тэйлор/Хулме умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Делани/Крнокрак — Тэйлор/Хулме

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Прогноз и ставка на матч Делани/Крнокрак — Тэйлор/Хулме 13-го сентября

Делани/Крнокрак

В этом сезоне Делани/Крнокрак демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Делани/Крнокрак уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Делани/Крнокрак любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Делани/Крнокрак часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Делани/Крнокрак умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Тэйлор/Хулме

Этот сезон Тэйлор/Хулме проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Тэйлор/Хулме снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Тэйлор/Хулме слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Тэйлор/Хулме допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Делани/Крнокрак — Тэйлор/Хулме Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Делани/Крнокрак и Тэйлор/Хулме начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Делани/Крнокрак и Тэйлор/Хулме показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Делани/Крнокрак и Тэйлор/Хулме провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Делани/Крнокрак и Тэйлор/Хулме действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Делани/Крнокрак — Тэйлор/Хулме: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Делани/Крнокрак имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Делани/Крнокрак и Тэйлор/Хулме отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Тэйлор/Хулме в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Делани/Крнокрак превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Тэйлор/Хулме сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Делани/Крнокрак гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Делани/Крнокрак — Тэйлор/Хулме. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Делани/Крнокрак и Тэйлор/Хулме.



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