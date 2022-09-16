Прогноз на бой Владимир Тюрин (Рос) — Синан Чагала (Тур) 16-го сентября

«Владимир Тюрин (Рос)» – «Синан Чагала (Тур)». 16.09.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Владимир Тюрин (Рос) — Синан Чагала (Тур) на 16-го сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Владимир Тюрин (Рос) и Синан Чагала (Тур) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 18:00.

Сейчас Владимир Тюрин (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 16-го сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Синан Чагала (Тур), так что вряд ли в 18:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Владимир Тюрин (Рос) — Синан Чагала (Тур):

победа Владимир Тюрин (Рос) – 0, ничья – 0, победа Синан Чагала (Тур) – 0

Прогноз на матч Владимир Тюрин (Рос) – Синан Чагала (Тур) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го сентября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Владимир Тюрин (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Синан Чагала (Тур), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Владимир Тюрин (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Владимир Тюрин (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Владимир Тюрин (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Владимир Тюрин (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Владимир Тюрин (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Синан Чагала (Тур) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Синан Чагала (Тур) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Синан Чагала (Тур) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Синан Чагала (Тур) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Синан Чагала (Тур) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Владимир Тюрин (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Владимир Тюрин (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Владимир Тюрин (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Владимир Тюрин (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Синан Чагала (Тур) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Синан Чагала (Тур) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Синан Чагала (Тур) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Синан Чагала (Тур) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Синан Чагала (Тур) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Синан Чагала (Тур) должен задуматься о своей обороне.

Владимир Тюрин (Рос) – Синан Чагала (Тур) 16.09.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Владимир Тюрин (Рос) и Синан Чагала (Тур). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Владимир Тюрин (Рос) и Синан Чагала (Тур) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Владимир Тюрин (Рос) и Синан Чагала (Тур). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Владимир Тюрин (Рос) и Синан Чагала (Тур) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Владимир Тюрин (Рос) и Синан Чагала (Тур) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Владимир Тюрин (Рос) — Синан Чагала (Тур) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Владимир Тюрин (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Владимир Тюрин (Рос) в данный момент сильнее, нежели Синан Чагала (Тур), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Владимир Тюрин (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Владимир Тюрин (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Владимир Тюрин (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Владимир Тюрин (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Владимир Тюрин (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Синан Чагала (Тур)

На данный момент Синан Чагала (Тур) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Синан Чагала (Тур) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Синан Чагала (Тур) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Синан Чагала (Тур) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Синан Чагала (Тур) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Владимир Тюрин (Рос) — Синан Чагала (Тур). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го сентября

В настоящее время Владимир Тюрин (Рос) и Синан Чагала (Тур) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Владимир Тюрин (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Владимир Тюрин (Рос) и Синан Чагала (Тур), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Владимир Тюрин (Рос) выиграет бой.

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