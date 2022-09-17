Прогноз на бой Манатуа Лемер (США) — Уэсли Ледфорд (США) 17-го сентября

«Манатуа Лемер (США)» – «Уэсли Ледфорд (США)». 17.09.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Манатуа Лемер (США) — Уэсли Ледфорд (США) на 17.09.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Манатуа Лемер (США) и Уэсли Ледфорд (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Манатуа Лемер (США) — Уэсли Ледфорд (США) пройдет 17.09.2022, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Манатуа Лемер (США) имеет две победы нокаутом, а Уэсли Ледфорд (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Манатуа Лемер (США) — Уэсли Ледфорд (США):

победа Манатуа Лемер (США) – 0, ничья – 0, победа Уэсли Ледфорд (США) – 0

Прогноз на матч Манатуа Лемер (США) – Уэсли Ледфорд (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17.09.2022 :

Из-за того, что все ставят на то, что Манатуа Лемер (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Уэсли Ледфорд (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Манатуа Лемер (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Манатуа Лемер (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Манатуа Лемер (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Манатуа Лемер (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Манатуа Лемер (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Уэсли Ледфорд (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Уэсли Ледфорд (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Уэсли Ледфорд (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Уэсли Ледфорд (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Уэсли Ледфорд (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Манатуа Лемер (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Манатуа Лемер (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Манатуа Лемер (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Манатуа Лемер (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Уэсли Ледфорд (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Уэсли Ледфорд (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Уэсли Ледфорд (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Уэсли Ледфорд (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Уэсли Ледфорд (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Уэсли Ледфорд (США) должен задуматься о своей обороне.

Манатуа Лемер (США) – Уэсли Ледфорд (США) 17.09.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Манатуа Лемер (США) и Уэсли Ледфорд (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Манатуа Лемер (США) и Уэсли Ледфорд (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Манатуа Лемер (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Уэсли Ледфорд (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Манатуа Лемер (США) сейчас находится на пике формы, так что Уэсли Ледфорд (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Манатуа Лемер (США).

На чемпионский бой Манатуа Лемер (США) — Уэсли Ледфорд (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Уэсли Ледфорд (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Манатуа Лемер (США)

В своей профессиональной карьере Манатуа Лемер (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Манатуа Лемер (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Манатуа Лемер (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Манатуа Лемер (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Манатуа Лемер (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Уэсли Ледфорд (США)

Последний раз Уэсли Ледфорд (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Уэсли Ледфорд (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Уэсли Ледфорд (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Уэсли Ледфорд (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Уэсли Ледфорд (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Уэсли Ледфорд (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Манатуа Лемер (США) — Уэсли Ледфорд (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17.09.2022

Спортивные эксперты считают, что Манатуа Лемер (США) сейчас намного сильнее, чем Уэсли Ледфорд (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Манатуа Лемер (США) и Уэсли Ледфорд (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Манатуа Лемер (США) выиграет бой.

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