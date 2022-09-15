Прогноз Сан-Себастьян Голден Стэгс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс (16-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Сан-Себастьян Голден Стэгс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. Прогноз, ставки на матч (16.09.22)

16-го сентября 2022 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс примет соперника по национальному первенству Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс.



16-го сентября 2022 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Сан-Себастьян Голден Стэгс – Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс, который начнется в 10:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Сан-Себастьян Голден Стэгс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Сан-Себастьян Голден Стэгс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс, запланированное на 16-го сентября 2022 года. Поставить на матч можно будет до 10:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс была еще пять лет назад.

Сан-Себастьян Голден Стэгс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Сан-Себастьян Голден Стэгс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Сан-Себастьян Голден Стэгс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Сан-Себастьян Голден Стэгс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс, который организаторы собираются провести 16-го сентября 2022 года. По московскому времени начало данной игры будет в 10:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс.



Прогноз и ставка на матч Сан-Себастьян Голден Стэгс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс 16-го сентября 2022 года

Сан-Себастьян Голден Стэгс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Сан-Себастьян Голден Стэгс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс

После того, как баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Сан-Себастьян Голден Стэгс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16-го сентября 2022 года, и в его рамках состоится поединок Сан-Себастьян Голден Стэгс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 10:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Сан-Себастьян Голден Стэгс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сан-Себастьян Голден Стэгс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Себастьян Голден Стэгс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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