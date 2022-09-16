Прогноз на бой Аймар Гуи (Фра) — Мартин Ван Стаден (ЮАР) 16-го сентября 2022 года

«Аймар Гуи (Фра)» – «Мартин Ван Стаден (ЮАР)». 16.09.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Аймар Гуи (Фра) проведет 16-го сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мартин Ван Стаден (ЮАР). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:45 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 16-го сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Аймар Гуи (Фра) — Мартин Ван Стаден (ЮАР). По Москве начало данного поединка будет в 18:45, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аймар Гуи (Фра) — Мартин Ван Стаден (ЮАР):

победа Аймар Гуи (Фра) – 1.415, ничья – 66, победа Мартин Ван Стаден (ЮАР) – 2.92

Прогноз на матч Аймар Гуи (Фра) – Мартин Ван Стаден (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го сентября :

Из-за того, что все ставят на то, что Аймар Гуи (Фра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.415. А котировка на то, что Мартин Ван Стаден (ЮАР) будет сильнее повысилась до 2.92.

История личных встреч

На данный момент Аймар Гуи (Фра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Аймар Гуи (Фра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Аймар Гуи (Фра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Аймар Гуи (Фра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Мартин Ван Стаден (ЮАР) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Мартин Ван Стаден (ЮАР) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Мартин Ван Стаден (ЮАР) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Мартин Ван Стаден (ЮАР) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Мартин Ван Стаден (ЮАР) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Аймар Гуи (Фра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Аймар Гуи (Фра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Аймар Гуи (Фра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Аймар Гуи (Фра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Аймар Гуи (Фра) валится с ног. К тому же, Аймар Гуи (Фра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Аймар Гуи (Фра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Мартин Ван Стаден (ЮАР) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Мартин Ван Стаден (ЮАР) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Мартин Ван Стаден (ЮАР) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Мартин Ван Стаден (ЮАР) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Мартин Ван Стаден (ЮАР) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Аймар Гуи (Фра) – Мартин Ван Стаден (ЮАР) 16.09.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Аймар Гуи (Фра) и Мартин Ван Стаден (ЮАР). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Аймар Гуи (Фра) и Мартин Ван Стаден (ЮАР) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Аймар Гуи (Фра) является очевидным фаворитом, ведь Мартин Ван Стаден (ЮАР) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Аймар Гуи (Фра) — Мартин Ван Стаден (ЮАР) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мартин Ван Стаден (ЮАР).

Аймар Гуи (Фра)

Аймар Гуи (Фра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Аймар Гуи (Фра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Аймар Гуи (Фра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Аймар Гуи (Фра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Аймар Гуи (Фра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Мартин Ван Стаден (ЮАР)

На данный момент Мартин Ван Стаден (ЮАР) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Мартин Ван Стаден (ЮАР) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Мартин Ван Стаден (ЮАР) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Мартин Ван Стаден (ЮАР) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Мартин Ван Стаден (ЮАР) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Аймар Гуи (Фра) — Мартин Ван Стаден (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го сентября

Вряд ли Аймар Гуи (Фра) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Мартин Ван Стаден (ЮАР), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Аймар Гуи (Фра) и Мартин Ван Стаден (ЮАР), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Аймар Гуи (Фра) выиграет бой.

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