Прогноз на бой Марек Мазуч (Свк) — Жорже Буэно (Бра) 17.09.2022

«Марек Мазуч (Свк)» – «Жорже Буэно (Бра)». 17.09.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Марек Мазуч (Свк) проведет 17-го сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Жорже Буэно (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 17-го сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Марек Мазуч (Свк) — Жорже Буэно (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марек Мазуч (Свк) — Жорже Буэно (Бра):

победа Марек Мазуч (Свк) – 0, ничья – 0, победа Жорже Буэно (Бра) – 0

Прогноз на матч Марек Мазуч (Свк) – Жорже Буэно (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го сентября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Марек Мазуч (Свк) не очень выгодно, а вот Жорже Буэно (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Марек Мазуч (Свк) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Марек Мазуч (Свк) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Марек Мазуч (Свк) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Марек Мазуч (Свк) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Марек Мазуч (Свк) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Марек Мазуч (Свк) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Жорже Буэно (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Жорже Буэно (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Жорже Буэно (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Жорже Буэно (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Жорже Буэно (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Марек Мазуч (Свк) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Марек Мазуч (Свк) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Марек Мазуч (Свк) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Марек Мазуч (Свк) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Марек Мазуч (Свк) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Марек Мазуч (Свк) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Жорже Буэно (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Жорже Буэно (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Жорже Буэно (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Жорже Буэно (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Жорже Буэно (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Жорже Буэно (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Жорже Буэно (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Марек Мазуч (Свк) – Жорже Буэно (Бра) 17.09.22

Появление на ринге таких бойцов, как Марек Мазуч (Свк) и Жорже Буэно (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Марек Мазуч (Свк) и Жорже Буэно (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Марек Мазуч (Свк) и Жорже Буэно (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Марек Мазуч (Свк) и Жорже Буэно (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Марек Мазуч (Свк) и Жорже Буэно (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Марек Мазуч (Свк) — Жорже Буэно (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Жорже Буэно (Бра) выиграет нокаутом.

Титульный бой Марек Мазуч (Свк) — Жорже Буэно (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Жорже Буэно (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Марек Мазуч (Свк)

Несмотря на то, что Марек Мазуч (Свк) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Марек Мазуч (Свк) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Марек Мазуч (Свк) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Марек Мазуч (Свк) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Жорже Буэно (Бра)

На сегодняшний день Жорже Буэно (Бра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Жорже Буэно (Бра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Жорже Буэно (Бра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Жорже Буэно (Бра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Марек Мазуч (Свк) — Жорже Буэно (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го сентября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Марек Мазуч (Свк) — Жорже Буэно (Бра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Марек Мазуч (Свк) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Марек Мазуч (Свк) — Жорже Буэно (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Марек Мазуч (Свк) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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