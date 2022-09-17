Прогноз Нуно Борхес — Фелипе Мелихени Родригес Альвес (17 сентября), ставки и коэффициенты

Нуно Борхес — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч (17.09.22)

17 сентября в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Дэвиса, в котором на корт выйдут Нуно Борхес , а противостоять в этом поединке будет Фелипе Мелихени Родригес Альвес.



17 сентября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Нуно Борхес и Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 20:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Нуно Борхес может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нуно Борхес — Фелипе Мелихени Родригес Альвес:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 17 сентября встречаются Нуно Борхес и Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Начало поединка запланировано на 20:00 по МСК. Нуно Борхес является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Нуно Борхес

По непонятным причинам Нуно Борхес в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Нуно Борхес теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Нуно Борхес занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Нуно Борхес играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Нуно Борхес имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Фелипе Мелихени Родригес Альвес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Фелипе Мелихени Родригес Альвесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Фелипе Мелихени Родригес Альвес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Фелипе Мелихени Родригес Альвес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Фелипе Мелихени Родригес Альвес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Фелипе Мелихени Родригес Альвес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Нуно Борхес» — «Фелипе Мелихени Родригес Альвес»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Нуно Борхес и Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Нуно Борхес и Фелипе Мелихени Родригес Альвес должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Нуно Борхес — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч(17.09.22)

Нуно Борхес

На данном турнире Нуно Борхес выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Нуно Борхес выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Нуно Борхес допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Нуно Борхес особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Нуно Борхес, это умение играть на травяных кортах.

Фелипе Мелихени Родригес Альвес

На этом турнире Фелипе Мелихени Родригес Альвес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Фелипе Мелихени Родригес Альвес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Фелипе Мелихени Родригес Альвес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Фелипе Мелихени Родригес Альвес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Фелипе Мелихени Родригес Альвес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Фелипе Мелихени Родригес Альвес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Нуно Борхес — Фелипе Мелихени Родригес Альвес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Нуно Борхес и Фелипе Мелихени Родригес Альвес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Нуно Борхес и Фелипе Мелихени Родригес Альвес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Нуно Борхес и Фелипе Мелихени Родригес Альвес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Нуно Борхес и Фелипе Мелихени Родригес Альвес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Нуно Борхес — Фелипе Мелихени Родригес Альвес: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Нуно Борхес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Нуно Борхес и Фелипе Мелихени Родригес Альвес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Фелипе Мелихени Родригес Альвес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Нуно Борхес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Фелипе Мелихени Родригес Альвес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Нуно Борхес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нуно Борхес — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Нуно Борхес и Фелипе Мелихени Родригес Альвес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Нуно Борхес и Фелипе Мелихени Родригес Альвес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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