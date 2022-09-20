Прогноз на бой Андрей Сироткин (Рос) — Абилхайыр Шегалиев (Каз) 20.09.2022

«Андрей Сироткин (Рос)» – «Абилхайыр Шегалиев (Каз)». 20.09.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Андрей Сироткин (Рос) проведет 20 сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Абилхайыр Шегалиев (Каз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 22:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Андрей Сироткин (Рос) — Абилхайыр Шегалиев (Каз) пройдет 20 сентября, и можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Андрей Сироткин (Рос) имеет две победы нокаутом, а Абилхайыр Шегалиев (Каз) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андрей Сироткин (Рос) — Абилхайыр Шегалиев (Каз):

победа Андрей Сироткин (Рос) – 1.68, ничья – 17, победа Абилхайыр Шегалиев (Каз) – 2.365

Прогноз на матч Андрей Сироткин (Рос) – Абилхайыр Шегалиев (Каз) Бои, титульный бой, 20 сентября :

Букмекерские конторы на бой Андрей Сироткин (Рос) — Абилхайыр Шегалиев (Каз) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.68 и 2.365.

История личных встреч

В профессиональной карьере Андрей Сироткин (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Андрей Сироткин (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Андрей Сироткин (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Андрей Сироткин (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Андрей Сироткин (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Андрей Сироткин (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Абилхайыр Шегалиев (Каз) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Абилхайыр Шегалиев (Каз) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Абилхайыр Шегалиев (Каз) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Абилхайыр Шегалиев (Каз) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Абилхайыр Шегалиев (Каз) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Андрей Сироткин (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Андрей Сироткин (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Андрей Сироткин (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Андрей Сироткин (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Андрей Сироткин (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Андрей Сироткин (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Абилхайыр Шегалиев (Каз) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Абилхайыр Шегалиев (Каз) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Абилхайыр Шегалиев (Каз) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Абилхайыр Шегалиев (Каз) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Абилхайыр Шегалиев (Каз) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Абилхайыр Шегалиев (Каз) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Абилхайыр Шегалиев (Каз) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Андрей Сироткин (Рос) – Абилхайыр Шегалиев (Каз) 20.09.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Андрей Сироткин (Рос) и Абилхайыр Шегалиев (Каз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Андрей Сироткин (Рос) и Абилхайыр Шегалиев (Каз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Андрей Сироткин (Рос) и Абилхайыр Шегалиев (Каз) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Андрей Сироткин (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Абилхайыр Шегалиев (Каз) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Андрей Сироткин (Рос) — Абилхайыр Шегалиев (Каз) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Абилхайыр Шегалиев (Каз), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Андрей Сироткин (Рос)

Несмотря на то, что Андрей Сироткин (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Андрей Сироткин (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Андрей Сироткин (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Андрей Сироткин (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Абилхайыр Шегалиев (Каз)

Прошлый бой Абилхайыр Шегалиев (Каз) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Абилхайыр Шегалиев (Каз) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Абилхайыр Шегалиев (Каз) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Абилхайыр Шегалиев (Каз) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Андрей Сироткин (Рос) — Абилхайыр Шегалиев (Каз). Прогноз и ставки на матч. Бои 20 сентября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Андрей Сироткин (Рос) — Абилхайыр Шегалиев (Каз) собираются ставить на то, что сильнее будет Андрей Сироткин (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Андрей Сироткин (Рос) и Абилхайыр Шегалиев (Каз) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://evolvegame.ru/cat2-573532-aleksa-gletch-kendra-banch-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-19-09-22/

http://rockaluga.ru/cat4-808879-prognoz-reka-luka-yani-danka-kovinich-20-09-2022-stavki-i-koefficienty/