Прогноз Эс Де Праджвал Дев — Крис Ван Вик (22-го сентября), ставки и коэффициенты

Эс Де Праджвал Дев — Крис Ван Вик. Прогноз, ставки на матч. ITF (22.09.22)

22-го сентября в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эс Де Праджвал Дев , а противостоять в этом поединке будет Крис Ван Вик.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Эс Де Праджвал Дев — Крис Ван Вик можно будет вплоть до 12:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 22-го сентября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Эс Де Праджвал Дев и Крис Ван Вик еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Эс Де Праджвал Дев — Крис Ван Вик. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

22-го сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Эс Де Праджвал Дев — Крис Ван Вик. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Крис Ван Вик, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Крис Ван Вик выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Эс Де Праджвал Дев

В этом сезоне Эс Де Праджвал Дев имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Эс Де Праджвал Дев может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Эс Де Праджвал Дев еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Крис Ван Вик

Нынешняя форма, которую демонстрирует Крис Ван Вик еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Крис Ван Вик постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Крис Ван Вик пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Крис Ван Вик не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Крис Ван Вик не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Эс Де Праджвал Дев» — «Крис Ван Вик»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Эс Де Праджвал Дев и Крис Ван Вик впервые будут встречаться между собой. Если Эс Де Праджвал Дев уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Крис Ван Вик пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Эс Де Праджвал Дев демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Эс Де Праджвал Дев – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Эс Де Праджвал Дев — Крис Ван Вик. Прогноз, ставки на матч(22.09.22)

Эс Де Праджвал Дев

На этом турнире именно Эс Де Праджвал Дев может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Эс Де Праджвал Дев отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Эс Де Праджвал Дев еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Эс Де Праджвал Дев не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Крис Ван Вик

В этом сезоне Крис Ван Вик действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Крис Ван Вик обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Крис Ван Вик не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Крис Ван Вик не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Крис Ван Вик имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Эс Де Праджвал Дев — Крис Ван Вик Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Эс Де Праджвал Дев и Крис Ван Вик начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Эс Де Праджвал Дев и Крис Ван Вик показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Эс Де Праджвал Дев и Крис Ван Вик провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Эс Де Праджвал Дев и Крис Ван Вик действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Эс Де Праджвал Дев — Крис Ван Вик: погода помешает показать хороший теннис

Эс Де Праджвал Дев и Крис Ван Вик которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Эс Де Праджвал Дев имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Крис Ван Вик хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Эс Де Праджвал Дев. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Крис Ван Вик умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Эс Де Праджвал Дев довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Крис Ван Вик вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Эс Де Праджвал Дев.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эс Де Праджвал Дев — Крис Ван Вик. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Эс Де Праджвал Дев и Крис Ван Вик сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Эс Де Праджвал Дев, и Крис Ван Вик будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-574201-china-tbl-bulgaria-tbl-prognoz-professionala-22-09-22/