Прогноз на бой Том ОКоннор (Кан) — Тим Смит (Кан) 24 сентября

«Том ОКоннор (Кан)» – «Тим Смит (Кан)». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Том ОКоннор (Кан) — Тим Смит (Кан) на 24.09.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Том ОКоннор (Кан) и Тим Смит (Кан) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

До 24.09.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Том ОКоннор (Кан) — Тим Смит (Кан). Это будет продолжаться вплоть до 02:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Том ОКоннор (Кан) — Тим Смит (Кан):

победа Том ОКоннор (Кан) – 0, ничья – 0, победа Тим Смит (Кан) – 0

Прогноз на матч Том ОКоннор (Кан) – Тим Смит (Кан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24.09.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Том ОКоннор (Кан) станет победителем боя. Если выиграет Тим Смит (Кан), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Том ОКоннор (Кан) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Том ОКоннор (Кан) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Том ОКоннор (Кан) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Том ОКоннор (Кан) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Тим Смит (Кан) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Тим Смит (Кан) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Тим Смит (Кан), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Тим Смит (Кан) должен быть в хорошей физической форме. Тим Смит (Кан) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Том ОКоннор (Кан) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Том ОКоннор (Кан) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Том ОКоннор (Кан) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Том ОКоннор (Кан) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Тим Смит (Кан) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Тим Смит (Кан) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Тим Смит (Кан) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Тим Смит (Кан) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Тим Смит (Кан) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Том ОКоннор (Кан) – Тим Смит (Кан) 24.09.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Том ОКоннор (Кан) и Тим Смит (Кан). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Том ОКоннор (Кан) и Тим Смит (Кан) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Том ОКоннор (Кан) и Тим Смит (Кан) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Том ОКоннор (Кан) и Тим Смит (Кан) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Том ОКоннор (Кан) и Тим Смит (Кан) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Том ОКоннор (Кан) легко справится с таким соперником, как Тим Смит (Кан). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Том ОКоннор (Кан) и Тим Смит (Кан), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Тим Смит (Кан) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Том ОКоннор (Кан)

Свою самую выдающуюся победу Том ОКоннор (Кан) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Том ОКоннор (Кан) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Том ОКоннор (Кан) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Том ОКоннор (Кан) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Том ОКоннор (Кан) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Тим Смит (Кан)

Тим Смит (Кан) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Тим Смит (Кан) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Тим Смит (Кан) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Тим Смит (Кан) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Тим Смит (Кан) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Том ОКоннор (Кан) — Тим Смит (Кан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24.09.2022

Вряд ли Том ОКоннор (Кан) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Тим Смит (Кан), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Том ОКоннор (Кан) — Тим Смит (Кан) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Том ОКоннор (Кан) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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