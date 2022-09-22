Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.09.22)

Прогноз Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс (23.09.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс 23.09.2022

23.09.2022 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс примет соперника по национальному первенству Коледжио Сан Хуан Летран Найтс.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс и Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. Оно пройдет 23.09.2022, так что можно не сомневаться, что в 07:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс проводит на своей площадке, и 23.09.2022 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 07:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс, а один раз сильнее были игроки БК Коледжио Сан Хуан Летран Найтс.

Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Коледжио Сан Хуан Летран Найтс

Уже три недели баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс, запланированного на 23.09.2022. На площадке игроки обеих команд появятся в 07:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс и Коледжио Сан Хуан Летран Найтс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс.



Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.09.22)

Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Коледжио Сан Хуан Летран Найтс

После того, как баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 23.09.2022 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 07:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс: хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat0-574255-prognoz-na-match-kara-trutnov-zhen-banska-bistrica-zhen-22-09-22/