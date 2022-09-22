Прогноз на бой Матеуш Муранский (Пол) — Васо Бакоцевич (Чер) 24-го сентября

«Матеуш Муранский (Пол)» – «Васо Бакоцевич (Чер)». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Матеуш Муранский (Пол) проведет 24-го сентября 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Васо Бакоцевич (Чер). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Матеуш Муранский (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 24-го сентября 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Васо Бакоцевич (Чер), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Матеуш Муранский (Пол) — Васо Бакоцевич (Чер):

победа Матеуш Муранский (Пол) – 0, ничья – 0, победа Васо Бакоцевич (Чер) – 0

Прогноз на матч Матеуш Муранский (Пол) – Васо Бакоцевич (Чер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го сентября 2022 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Матеуш Муранский (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Васо Бакоцевич (Чер), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Матеуш Муранский (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Матеуш Муранский (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Матеуш Муранский (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Матеуш Муранский (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Матеуш Муранский (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Матеуш Муранский (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Васо Бакоцевич (Чер) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Васо Бакоцевич (Чер) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Васо Бакоцевич (Чер), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Васо Бакоцевич (Чер) должен быть в хорошей физической форме. Васо Бакоцевич (Чер) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Матеуш Муранский (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Матеуш Муранский (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Матеуш Муранский (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Матеуш Муранский (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Матеуш Муранский (Пол) валится с ног. К тому же, Матеуш Муранский (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Матеуш Муранский (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Васо Бакоцевич (Чер) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Васо Бакоцевич (Чер) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Васо Бакоцевич (Чер) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Васо Бакоцевич (Чер) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Матеуш Муранский (Пол) – Васо Бакоцевич (Чер) 24.09.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Матеуш Муранский (Пол) и Васо Бакоцевич (Чер) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Матеуш Муранский (Пол) и Васо Бакоцевич (Чер). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Матеуш Муранский (Пол) и Васо Бакоцевич (Чер) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Матеуш Муранский (Пол) и Васо Бакоцевич (Чер) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Матеуш Муранский (Пол) — Васо Бакоцевич (Чер) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Матеуш Муранский (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Матеуш Муранский (Пол) — Васо Бакоцевич (Чер) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Васо Бакоцевич (Чер), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Матеуш Муранский (Пол)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Матеуш Муранский (Пол) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Матеуш Муранский (Пол) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Матеуш Муранский (Пол) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Матеуш Муранский (Пол) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Васо Бакоцевич (Чер)

Последний раз Васо Бакоцевич (Чер) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Васо Бакоцевич (Чер) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Васо Бакоцевич (Чер) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Васо Бакоцевич (Чер) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Васо Бакоцевич (Чер)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Васо Бакоцевич (Чер) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Матеуш Муранский (Пол) — Васо Бакоцевич (Чер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го сентября 2022 года

Спортивные эксперты считают, что Матеуш Муранский (Пол) сейчас намного сильнее, чем Васо Бакоцевич (Чер), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Матеуш Муранский (Пол) — Васо Бакоцевич (Чер) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Матеуш Муранский (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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