Демолинер/Мело — Баррьентос/Рейес-Варела: порядок побьёт класс

Прогноз Демолинер/Мело — Баррьентос/Рейес-Варела (27.09.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Демолинер/Мело — Баррьентос/Рейес-Варела 27.09.2022

27.09.2022 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Демолинер/Мело , а противостоять в этом поединке будет Баррьентос/Рейес-Варела.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Демолинер/Мело — Баррьентос/Рейес-Варела, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 27.09.2022, а его начало по МСК будет в 05:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Демолинер/Мело. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Демолинер/Мело — Баррьентос/Рейес-Варела. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 27.09.2022 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Демолинер/Мело — Баррьентос/Рейес-Варела вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Демолинер/Мело и Баррьентос/Рейес-Варела не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 05:00 по МСК.

Демолинер/Мело

В большинстве своих выигранных поединков Демолинер/Мело берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Демолинер/Мело с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Демолинер/Мело сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Демолинер/Мело также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Баррьентос/Рейес-Варела

Баррьентос/Рейес-Варела имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Баррьентос/Рейес-Варела уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Баррьентос/Рейес-Варела умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Баррьентос/Рейес-Варела обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Баррьентос/Рейес-Варела проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Демолинер/Мело» — «Баррьентос/Рейес-Варела»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Демолинер/Мело и Баррьентос/Рейес-Варела впервые будут встречаться между собой. Если Демолинер/Мело уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Баррьентос/Рейес-Варела пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Демолинер/Мело демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Демолинер/Мело – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Демолинер/Мело — Баррьентос/Рейес-Варела 27.09.2022

Демолинер/Мело

В этом сезоне Демолинер/Мело демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Демолинер/Мело уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Демолинер/Мело любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Демолинер/Мело часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Демолинер/Мело умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Баррьентос/Рейес-Варела

Баррьентос/Рейес-Варела лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Баррьентос/Рейес-Варела играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Баррьентос/Рейес-Варела начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Баррьентос/Рейес-Варела выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Баррьентос/Рейес-Варела сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Демолинер/Мело — Баррьентос/Рейес-Варела Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Демолинер/Мело и Баррьентос/Рейес-Варела. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Демолинер/Мело — Баррьентос/Рейес-Варела: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Демолинер/Мело имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Демолинер/Мело и Баррьентос/Рейес-Варела отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Баррьентос/Рейес-Варела в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Демолинер/Мело превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Баррьентос/Рейес-Варела сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Демолинер/Мело гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Демолинер/Мело — Баррьентос/Рейес-Варела. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Демолинер/Мело и Баррьентос/Рейес-Варела.



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