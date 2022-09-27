Бартон/Менсик — Жермар/Пецак: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Бартон/Менсик — Жермар/Пецак (27 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бартон/Менсик — Жермар/Пецак 27-го сентября 2022 года

27-го сентября 2022 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бартон/Менсик , а противостоять в этом поединке будет Жермар/Пецак.



Бартон/Менсик сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 27-го сентября 2022 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Жермар/Пецак. По Москве данный поединок начнется в 11:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Жермар/Пецак, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Бартон/Менсик — Жермар/Пецак. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

27-го сентября 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Бартон/Менсик — Жермар/Пецак. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Жермар/Пецак, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Жермар/Пецак выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Бартон/Менсик

Пока Бартон/Менсик не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Бартон/Менсик находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Бартон/Менсик будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Бартон/Менсик довольно неплохо играет на данном покрытии.



Жермар/Пецак

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Жермар/Пецак теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Жермар/Пецак имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Жермар/Пецак испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Жермар/Пецак выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Жермар/Пецак занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Бартон/Менсик — Жермар/Пецак

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Прогноз и ставка на матч Бартон/Менсик — Жермар/Пецак 27-го сентября 2022 года

Бартон/Менсик

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Бартон/Менсик проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Бартон/Менсик в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Бартон/Менсик больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Бартон/Менсик уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Жермар/Пецак

Жермар/Пецак лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Жермар/Пецак играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Жермар/Пецак начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Жермар/Пецак выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Жермар/Пецак сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бартон/Менсик — Жермар/Пецак Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бартон/Менсик и Жермар/Пецак. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бартон/Менсик и Жермар/Пецак встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бартон/Менсик и Жермар/Пецак довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бартон/Менсик и Жермар/Пецак подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бартон/Менсик — Жермар/Пецак: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бартон/Менсик имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бартон/Менсик и Жермар/Пецак отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Жермар/Пецак в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бартон/Менсик превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Жермар/Пецак сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бартон/Менсик гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бартон/Менсик — Жермар/Пецак. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бартон/Менсик и Жермар/Пецак сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бартон/Менсик, и Жермар/Пецак будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-575260-prognoz-na-match-orion-a-meteor-b-ot-eksperta-26-09-22/