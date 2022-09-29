Прогноз на бой Лиз Трейси (США) — Валеска Мачадо (Бра) 29-го сентября 2022 года

«Лиз Трейси (США)» – «Валеска Мачадо (Бра)». 29.09.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Лиз Трейси (США) — Валеска Мачадо (Бра) на 29.09.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Лиз Трейси (США) и Валеска Мачадо (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:20.

Стало известно, что именно 29.09.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Лиз Трейси (США) — Валеска Мачадо (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 04:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лиз Трейси (США) — Валеска Мачадо (Бра):

победа Лиз Трейси (США) – 3.22, ничья – 56, победа Валеска Мачадо (Бра) – 1.356

Прогноз на матч Лиз Трейси (США) – Валеска Мачадо (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29.09.2022 :

По коэффициенту 3.22 ставить на то, что выиграет Лиз Трейси (США) не очень выгодно, а вот Валеска Мачадо (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.356.

История личных встреч

Лиз Трейси (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Лиз Трейси (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Лиз Трейси (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Лиз Трейси (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Лиз Трейси (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Лиз Трейси (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Лиз Трейси (США) может и не устоять на ногах.

Валеска Мачадо (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Валеска Мачадо (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Валеска Мачадо (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Валеска Мачадо (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Валеска Мачадо (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Лиз Трейси (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Лиз Трейси (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Лиз Трейси (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Лиз Трейси (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Лиз Трейси (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Лиз Трейси (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Валеска Мачадо (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Валеска Мачадо (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Валеска Мачадо (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Валеска Мачадо (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Валеска Мачадо (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Лиз Трейси (США) – Валеска Мачадо (Бра) 29.09.22

Появление на ринге таких бойцов, как Лиз Трейси (США) и Валеска Мачадо (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Лиз Трейси (США) и Валеска Мачадо (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Лиз Трейси (США) и Валеска Мачадо (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Лиз Трейси (США) и Валеска Мачадо (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Лиз Трейси (США) и Валеска Мачадо (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Лиз Трейси (США) и Валеска Мачадо (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Лиз Трейси (США) и Валеска Мачадо (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Валеска Мачадо (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Лиз Трейси (США)

На самом деле Лиз Трейси (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Лиз Трейси (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Лиз Трейси (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Лиз Трейси (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Лиз Трейси (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Валеска Мачадо (Бра)

Прошлый бой Валеска Мачадо (Бра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Валеска Мачадо (Бра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Валеска Мачадо (Бра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Валеска Мачадо (Бра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Лиз Трейси (США) — Валеска Мачадо (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29.09.2022

Спортивные эксперты считают, что Лиз Трейси (США) сейчас намного сильнее, чем Валеска Мачадо (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Лиз Трейси (США) легко справится с таким соперником, как Валеска Мачадо (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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