Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) — Орландо Мэджик (Blanc): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) — Орландо Мэджик (Blanc) (27-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) — Орландо Мэджик (Blanc) 27 сентября

27 сентября в 20:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) примет соперника по национальному первенству Орландо Мэджик (Blanc).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) – Орландо Мэджик (Blanc), запланированный на 27 сентября. Баскетболисты появятся на площадке в 20:20 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Орландо Мэджик (Blanc), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) — Орландо Мэджик (Blanc):

В 20:20 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) и Орландо Мэджик (Blanc). Организаторы турнира собираются провести данную игру 27 сентября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Орландо Мэджик (Blanc). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP)

Пока баскетбольному клубу Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Орландо Мэджик (Blanc)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Орландо Мэджик (Blanc) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Орландо Мэджик (Blanc) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) — Орландо Мэджик (Blanc). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 27 сентября включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) — Орландо Мэджик (Blanc). А так как начало встречи в 20:20 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) — Орландо Мэджик (Blanc) 27 сентября

Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP)

Сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Орландо Мэджик (Blanc)

Два года назад баскетбольный клуб Орландо Мэджик (Blanc) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Орландо Мэджик (Blanc) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) — Орландо Мэджик (Blanc) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 27 сентября сыграет матч против БК Орландо Мэджик (Blanc). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 20:20 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) — Орландо Мэджик (Blanc): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Орландо Мэджик (Blanc) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Орландо Мэджик (Blanc) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Орландо Мэджик (Blanc) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) — Орландо Мэджик (Blanc). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SpicyP) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Орландо Мэджик (Blanc) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Орландо Мэджик (Blanc) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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