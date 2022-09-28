Прогноз Джизель Матос Секейра Фернандес — Фрея Дэвис (29.09.2022), ставки и коэффициенты

Джизель Матос Секейра Фернандес — Фрея Дэвис. Прогноз, ставки на матч (29.09.22)

29 сентября в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UK Pro Series, в котором на корт выйдут Джизель Матос Секейра Фернандес , а противостоять в этом поединке будет Фрея Дэвис.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Джизель Матос Секейра Фернандес — Фрея Дэвис, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 29 сентября, а его начало по МСК будет в 17:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Джизель Матос Секейра Фернандес. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джизель Матос Секейра Фернандес — Фрея Дэвис:

29 сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Джизель Матос Секейра Фернандес — Фрея Дэвис. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Фрея Дэвис, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Фрея Дэвис выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Джизель Матос Секейра Фернандес

Болельщики ожидали, что на этом турнире Джизель Матос Секейра Фернандес продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Джизель Матос Секейра Фернандес в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Джизель Матос Секейра Фернандес сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Джизель Матос Секейра Фернандес немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Фрея Дэвис

На этом турнире Фрея Дэвис выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Фрея Дэвис снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Фрея Дэвис чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Фрея Дэвис уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Фрея Дэвис зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

UK Pro Series, Джизель Матос Секейра Фернандес — Фрея Дэвис

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Джизель Матос Секейра Фернандес и Фрея Дэвис. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Джизель Матос Секейра Фернандес и Фрея Дэвис продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Джизель Матос Секейра Фернандес — Фрея Дэвис. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.09.22)

Джизель Матос Секейра Фернандес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Джизель Матос Секейра Фернандес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Джизель Матос Секейра Фернандес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Джизель Матос Секейра Фернандес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Джизель Матос Секейра Фернандес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Джизель Матос Секейра Фернандес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Джизель Матос Секейра Фернандес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Джизель Матос Секейра Фернандес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Фрея Дэвис

Фрея Дэвис лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Фрея Дэвис играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Фрея Дэвис начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Фрея Дэвис выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Фрея Дэвис сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Джизель Матос Секейра Фернандес — Фрея Дэвис Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джизель Матос Секейра Фернандес и Фрея Дэвис начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джизель Матос Секейра Фернандес и Фрея Дэвис показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джизель Матос Секейра Фернандес и Фрея Дэвис провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джизель Матос Секейра Фернандес и Фрея Дэвис действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джизель Матос Секейра Фернандес — Фрея Дэвис: соперники не будут долго запрягать

Джизель Матос Секейра Фернандес и Фрея Дэвис которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джизель Матос Секейра Фернандес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Фрея Дэвис хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джизель Матос Секейра Фернандес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Фрея Дэвис умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джизель Матос Секейра Фернандес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Фрея Дэвис вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джизель Матос Секейра Фернандес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джизель Матос Секейра Фернандес — Фрея Дэвис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Джизель Матос Секейра Фернандес и Фрея Дэвис букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Джизель Матос Секейра Фернандес и Фрея Дэвис проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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