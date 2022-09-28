Прогноз на бой Камолидин Боймирзоев (Тад) — Хаваж Олигов (Рос) 30-го сентября 2022 года

«Камолидин Боймирзоев (Тад)» – «Хаваж Олигов (Рос)». 30.09.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 30-го сентября должен состояться бой Камолидин Боймирзоев (Тад) — Хаваж Олигов (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Камолидин Боймирзоев (Тад) и Хаваж Олигов (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Камолидин Боймирзоев (Тад) обладает несколькими чемпионскими титулами и 30-го сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хаваж Олигов (Рос), так что вряд ли в 22:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Камолидин Боймирзоев (Тад) — Хаваж Олигов (Рос):

победа Камолидин Боймирзоев (Тад) – 0, ничья – 0, победа Хаваж Олигов (Рос) – 0

Прогноз на матч Камолидин Боймирзоев (Тад) – Хаваж Олигов (Рос) Кикбоксинг, титульный бой, 30-го сентября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Камолидин Боймирзоев (Тад) не очень выгодно, а вот Хаваж Олигов (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Камолидин Боймирзоев (Тад) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Камолидин Боймирзоев (Тад) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Камолидин Боймирзоев (Тад) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Камолидин Боймирзоев (Тад) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Камолидин Боймирзоев (Тад) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Хаваж Олигов (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хаваж Олигов (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хаваж Олигов (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хаваж Олигов (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Хаваж Олигов (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Камолидин Боймирзоев (Тад) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Камолидин Боймирзоев (Тад) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Камолидин Боймирзоев (Тад) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Камолидин Боймирзоев (Тад) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Камолидин Боймирзоев (Тад) валится с ног. К тому же, Камолидин Боймирзоев (Тад) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Камолидин Боймирзоев (Тад) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Хаваж Олигов (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Хаваж Олигов (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Хаваж Олигов (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Хаваж Олигов (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Хаваж Олигов (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Хаваж Олигов (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Камолидин Боймирзоев (Тад) – Хаваж Олигов (Рос) 30.09.22

Появление на ринге таких бойцов, как Камолидин Боймирзоев (Тад) и Хаваж Олигов (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Камолидин Боймирзоев (Тад) и Хаваж Олигов (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Камолидин Боймирзоев (Тад) и Хаваж Олигов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Камолидин Боймирзоев (Тад) и Хаваж Олигов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Камолидин Боймирзоев (Тад) и Хаваж Олигов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Камолидин Боймирзоев (Тад) является очевидным фаворитом, ведь Хаваж Олигов (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Камолидин Боймирзоев (Тад) и Хаваж Олигов (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Хаваж Олигов (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Камолидин Боймирзоев (Тад)

Камолидин Боймирзоев (Тад) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Камолидин Боймирзоев (Тад) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Камолидин Боймирзоев (Тад) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Камолидин Боймирзоев (Тад) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Камолидин Боймирзоев (Тад) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Хаваж Олигов (Рос)

На данный момент Хаваж Олигов (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Хаваж Олигов (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Хаваж Олигов (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Хаваж Олигов (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Хаваж Олигов (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Камолидин Боймирзоев (Тад) — Хаваж Олигов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 30-го сентября

В настоящее время Камолидин Боймирзоев (Тад) и Хаваж Олигов (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Камолидин Боймирзоев (Тад) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Камолидин Боймирзоев (Тад) — Хаваж Олигов (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хаваж Олигов (Рос) выиграет нокаутом.

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