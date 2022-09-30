Прогноз на бой Фабио Агиар (Бра) — Лукас Фернандо (Бра) 30-го сентября 2022 года

«Фабио Агиар (Бра)» – «Лукас Фернандо (Бра)». 30.09.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Фабио Агиар (Бра) проведет 30 сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Лукас Фернандо (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 23:00 по московскому времени Фабио Агиар (Бра) и Лукас Фернандо (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 30 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Фабио Агиар (Бра) и Лукас Фернандо (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Фабио Агиар (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фабио Агиар (Бра) — Лукас Фернандо (Бра):

победа Фабио Агиар (Бра) – 0, ничья – 0, победа Лукас Фернандо (Бра) – 0

Прогноз на матч Фабио Агиар (Бра) – Лукас Фернандо (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30 сентября :

Букмекерские конторы на бой Фабио Агиар (Бра) — Лукас Фернандо (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Фабио Агиар (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Фабио Агиар (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Фабио Агиар (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Фабио Агиар (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Фабио Агиар (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Фабио Агиар (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Фабио Агиар (Бра) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Лукас Фернандо (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Лукас Фернандо (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Лукас Фернандо (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Лукас Фернандо (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Лукас Фернандо (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Фабио Агиар (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Фабио Агиар (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Фабио Агиар (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Фабио Агиар (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Фабио Агиар (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Лукас Фернандо (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Лукас Фернандо (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Лукас Фернандо (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Лукас Фернандо (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Фабио Агиар (Бра) – Лукас Фернандо (Бра) 30.09.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Фабио Агиар (Бра) и Лукас Фернандо (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Фабио Агиар (Бра) и Лукас Фернандо (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Фабио Агиар (Бра) и Лукас Фернандо (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Фабио Агиар (Бра) и Лукас Фернандо (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Фабио Агиар (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Лукас Фернандо (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Фабио Агиар (Бра).

На чемпионский бой Фабио Агиар (Бра) — Лукас Фернандо (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Лукас Фернандо (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Фабио Агиар (Бра)

Фабио Агиар (Бра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Фабио Агиар (Бра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Фабио Агиар (Бра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Фабио Агиар (Бра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Фабио Агиар (Бра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Лукас Фернандо (Бра)

Никаких высот Лукас Фернандо (Бра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Лукас Фернандо (Бра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Лукас Фернандо (Бра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Лукас Фернандо (Бра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Фабио Агиар (Бра) — Лукас Фернандо (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30 сентября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Фабио Агиар (Бра) — Лукас Фернандо (Бра) собираются ставить на то, что сильнее будет Фабио Агиар (Бра), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Фабио Агиар (Бра) — Лукас Фернандо (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Фабио Агиар (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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