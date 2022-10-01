Прогноз на бой Анисса Мексен (Фра) — Даоконгфа Банчамек (Таи) 01.10.2022

«Анисса Мексен (Фра)» – «Даоконгфа Банчамек (Таи)». 01.10.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 01 октября должен состояться бой Анисса Мексен (Фра) — Даоконгфа Банчамек (Таи), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:25 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Анисса Мексен (Фра) и Даоконгфа Банчамек (Таи) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Анисса Мексен (Фра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 01 октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Даоконгфа Банчамек (Таи), так что вряд ли в 03:25 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анисса Мексен (Фра) — Даоконгфа Банчамек (Таи):

победа Анисса Мексен (Фра) – 0, ничья – 0, победа Даоконгфа Банчамек (Таи) – 0

Прогноз на матч Анисса Мексен (Фра) – Даоконгфа Банчамек (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01 октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Анисса Мексен (Фра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Даоконгфа Банчамек (Таи) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Анисса Мексен (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Анисса Мексен (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Анисса Мексен (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Анисса Мексен (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Анисса Мексен (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Анисса Мексен (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Даоконгфа Банчамек (Таи) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Даоконгфа Банчамек (Таи) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Даоконгфа Банчамек (Таи), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Даоконгфа Банчамек (Таи) должен быть в хорошей физической форме. Даоконгфа Банчамек (Таи) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Анисса Мексен (Фра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Анисса Мексен (Фра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Анисса Мексен (Фра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Анисса Мексен (Фра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Анисса Мексен (Фра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Анисса Мексен (Фра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Даоконгфа Банчамек (Таи) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Даоконгфа Банчамек (Таи) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Даоконгфа Банчамек (Таи) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Даоконгфа Банчамек (Таи) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Даоконгфа Банчамек (Таи) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Анисса Мексен (Фра) – Даоконгфа Банчамек (Таи) 01.10.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Анисса Мексен (Фра) и Даоконгфа Банчамек (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Анисса Мексен (Фра) и Даоконгфа Банчамек (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Анисса Мексен (Фра) и Даоконгфа Банчамек (Таи) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Анисса Мексен (Фра) и Даоконгфа Банчамек (Таи) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Анисса Мексен (Фра) и Даоконгфа Банчамек (Таи) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Анисса Мексен (Фра) сейчас находится на пике формы, так что Даоконгфа Банчамек (Таи) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Анисса Мексен (Фра).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Анисса Мексен (Фра) — Даоконгфа Банчамек (Таи) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Даоконгфа Банчамек (Таи).

Анисса Мексен (Фра)

Как бы Анисса Мексен (Фра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Анисса Мексен (Фра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Анисса Мексен (Фра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Анисса Мексен (Фра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Анисса Мексен (Фра) совершенно не работает над собственной защитой.

Даоконгфа Банчамек (Таи)

Никаких высот Даоконгфа Банчамек (Таи) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Даоконгфа Банчамек (Таи) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Даоконгфа Банчамек (Таи) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Даоконгфа Банчамек (Таи) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Анисса Мексен (Фра) — Даоконгфа Банчамек (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01 октября

В этом поединке Анисса Мексен (Фра) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Даоконгфа Банчамек (Таи), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Анисса Мексен (Фра) будет намного сильнее, чем Даоконгфа Банчамек (Таи), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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