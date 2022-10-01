Прогноз на бой Марат Григорян (Арм) — Джамал Юсупов (Рос) 01-го октября

«Марат Григорян (Арм)» – «Джамал Юсупов (Рос)». 01.10.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 01-го октября 2022 года состоится интересный поединок Марат Григорян (Арм) — Джамал Юсупов (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:05 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 04:05 по московскому времени Марат Григорян (Арм) и Джамал Юсупов (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 01-го октября 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Марат Григорян (Арм) и Джамал Юсупов (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Марат Григорян (Арм).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марат Григорян (Арм) — Джамал Юсупов (Рос):

победа Марат Григорян (Арм) – 0, ничья – 0, победа Джамал Юсупов (Рос) – 0

Прогноз на матч Марат Григорян (Арм) – Джамал Юсупов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01-го октября 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Марат Григорян (Арм) — Джамал Юсупов (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Марат Григорян (Арм) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Марат Григорян (Арм) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Марат Григорян (Арм) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Марат Григорян (Арм) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Джамал Юсупов (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джамал Юсупов (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джамал Юсупов (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джамал Юсупов (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Джамал Юсупов (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Марат Григорян (Арм) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Марат Григорян (Арм) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Марат Григорян (Арм) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Марат Григорян (Арм) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Марат Григорян (Арм) валится с ног. К тому же, Марат Григорян (Арм) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Марат Григорян (Арм) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Джамал Юсупов (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джамал Юсупов (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джамал Юсупов (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джамал Юсупов (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джамал Юсупов (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джамал Юсупов (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Марат Григорян (Арм) – Джамал Юсупов (Рос) 01.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Марат Григорян (Арм) и Джамал Юсупов (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Марат Григорян (Арм) и Джамал Юсупов (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Марат Григорян (Арм) и Джамал Юсупов (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Марат Григорян (Арм) и Джамал Юсупов (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Марат Григорян (Арм) и Джамал Юсупов (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Марат Григорян (Арм) — Джамал Юсупов (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джамал Юсупов (Рос).

Марат Григорян (Арм)

На самом деле Марат Григорян (Арм) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Марат Григорян (Арм) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Марат Григорян (Арм) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Марат Григорян (Арм) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Марат Григорян (Арм) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Джамал Юсупов (Рос)

На данный момент Джамал Юсупов (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Джамал Юсупов (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Джамал Юсупов (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Джамал Юсупов (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Джамал Юсупов (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Марат Григорян (Арм) — Джамал Юсупов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01-го октября 2022 года

Так как Марат Григорян (Арм) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Джамал Юсупов (Рос).

Статистика и личные встречи

В этом бою Марат Григорян (Арм) является очевидным фаворитом, ведь Джамал Юсупов (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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