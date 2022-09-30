Джейми Лёб — Юки Наито. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.09.22)

Прогноз Джейми Лёб — Юки Наито (30-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джейми Лёб — Юки Наито 30.09.2022

30.09.2022 в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джейми Лёб , а противостоять в этом поединке будет Юки Наито.



Так как Джейми Лёб в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Юки Наито, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 30.09.2022. Но, доказать обратное Джейми Лёб все же сможет в 19:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейми Лёб — Юки Наито:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 30.09.2022 встречаются Джейми Лёб и Юки Наито. Начало поединка запланировано на 19:00 по МСК. Джейми Лёб является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Джейми Лёб

Так как Джейми Лёб выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Джейми Лёб снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Джейми Лёб, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Джейми Лёб чем-то удивить, пока не ясно.



Юки Наито

На этом турнире Юки Наито играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Юки Наито все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Юки Наито не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Юки Наито уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Юки Наито на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Юки Наито пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Джейми Лёб и Юки Наито являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Джейми Лёб — Юки Наито. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.09.22)

Джейми Лёб

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Джейми Лёб, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Джейми Лёб уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Джейми Лёб старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Джейми Лёб, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Джейми Лёб не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Джейми Лёб все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Джейми Лёб точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Юки Наито

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Юки Наито хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Юки Наито никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Юки Наито сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Юки Наито всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Джейми Лёб — Юки Наито Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джейми Лёб и Юки Наито аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Джейми Лёб и Юки Наито обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Джейми Лёб и Юки Наито постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Джейми Лёб — Юки Наито: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джейми Лёб имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джейми Лёб и Юки Наито отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Юки Наито в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джейми Лёб превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Юки Наито сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джейми Лёб гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джейми Лёб — Юки Наито. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Джейми Лёб и Юки Наито. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Джейми Лёб и для Юки Наито, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-601804-imanol-lopez-morillo-david-horda-sanchis-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-30-09-22/