Прогноз на бой Альберт Туменов (Рос) — Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) 04 октября

«Альберт Туменов (Рос)» – «Гаджимурад Хирамагомедов (Рос)». 04.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Альберт Туменов (Рос) — Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) на 04 октября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Альберт Туменов (Рос) и Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:15.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Альберт Туменов (Рос) — Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) пройдет 04 октября, и можно не сомневаться, что в 22:15 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Альберт Туменов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альберт Туменов (Рос) — Гаджимурад Хирамагомедов (Рос):

победа Альберт Туменов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) – 0

Прогноз на матч Альберт Туменов (Рос) – Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04 октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Альберт Туменов (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Альберт Туменов (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Альберт Туменов (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Альберт Туменов (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Альберт Туменов (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Альберт Туменов (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Альберт Туменов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Альберт Туменов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Альберт Туменов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Альберт Туменов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Альберт Туменов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Альберт Туменов (Рос) – Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) 04.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Альберт Туменов (Рос) и Гаджимурад Хирамагомедов (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Альберт Туменов (Рос) и Гаджимурад Хирамагомедов (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Альберт Туменов (Рос) и Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Альберт Туменов (Рос) и Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Альберт Туменов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Альберт Туменов (Рос).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Альберт Туменов (Рос) и Гаджимурад Хирамагомедов (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Альберт Туменов (Рос)

Альберт Туменов (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Альберт Туменов (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Альберт Туменов (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Альберт Туменов (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Альберт Туменов (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Гаджимурад Хирамагомедов (Рос)

Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Альберт Туменов (Рос) — Гаджимурад Хирамагомедов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04 октября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Альберт Туменов (Рос) — Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) собираются ставить на то, что сильнее будет Альберт Туменов (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Альберт Туменов (Рос) — Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Гаджимурад Хирамагомедов (Рос) выиграет нокаутом.

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