Джианнини/Перейра Де Агиар — Джеральд Гонзалез/Марандел. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.10.22)

Прогноз Джианнини/Перейра Де Агиар — Джеральд Гонзалез/Марандел (04-го октября), ставки и коэффициенты

Джианнини/Перейра Де Агиар — Джеральд Гонзалез/Марандел (04.10.2022), ставки и коэффициенты

04.10.2022 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джианнини/Перейра Де Агиар , а противостоять в этом поединке будет Джеральд Гонзалез/Марандел.



Джианнини/Перейра Де Агиар считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Джеральд Гонзалез/Марандел 04.10.2022 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Джианнини/Перейра Де Агиар — Джеральд Гонзалез/Марандел. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Джианнини/Перейра Де Агиар — Джеральд Гонзалез/Марандел, которая пройдет 04.10.2022 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 14:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Джианнини/Перейра Де Агиар

По непонятным причинам Джианнини/Перейра Де Агиар в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Джианнини/Перейра Де Агиар теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Джианнини/Перейра Де Агиар занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Джианнини/Перейра Де Агиар играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Джианнини/Перейра Де Агиар имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Джеральд Гонзалез/Марандел

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Джеральд Гонзалез/Марандел на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Джеральд Гонзалез/Марандел демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Джеральд Гонзалез/Марандел имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Джеральд Гонзалез/Марандел намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Джеральд Гонзалез/Марандел не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Джеральд Гонзалез/Марандел будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Джеральд Гонзалез/Марандел и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Джеральд Гонзалез/Марандел умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Джианнини/Перейра Де Агиар — Джеральд Гонзалез/Марандел. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Джианнини/Перейра Де Агиар и Джеральд Гонзалез/Марандел впервые будут встречаться между собой. Если Джианнини/Перейра Де Агиар уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Джеральд Гонзалез/Марандел пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Джианнини/Перейра Де Агиар демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Джианнини/Перейра Де Агиар – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Джианнини/Перейра Де Агиар — Джеральд Гонзалез/Марандел. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.10.22)

Джианнини/Перейра Де Агиар

Несмотря на внушительный возраст, Джианнини/Перейра Де Агиар демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Джианнини/Перейра Де Агиар гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Джианнини/Перейра Де Агиар обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Джианнини/Перейра Де Агиар снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Джианнини/Перейра Де Агиар может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Джеральд Гонзалез/Марандел

Джеральд Гонзалез/Марандел лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Джеральд Гонзалез/Марандел играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Джеральд Гонзалез/Марандел начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Джеральд Гонзалез/Марандел выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Джеральд Гонзалез/Марандел сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Джианнини/Перейра Де Агиар — Джеральд Гонзалез/Марандел Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Джианнини/Перейра Де Агиар и Джеральд Гонзалез/Марандел, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Джианнини/Перейра Де Агиар и Джеральд Гонзалез/Марандел играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Джианнини/Перейра Де Агиар, и Джеральд Гонзалез/Марандел неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Джианнини/Перейра Де Агиар — Джеральд Гонзалез/Марандел: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джианнини/Перейра Де Агиар имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джианнини/Перейра Де Агиар и Джеральд Гонзалез/Марандел отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джеральд Гонзалез/Марандел в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джианнини/Перейра Де Агиар превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джеральд Гонзалез/Марандел сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джианнини/Перейра Де Агиар гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джианнини/Перейра Де Агиар — Джеральд Гонзалез/Марандел. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Джианнини/Перейра Де Агиар и Джеральд Гонзалез/Марандел, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-577248-prognozy-i-stavki-na-match-bestettikarbonaro-kavellimedeghini-04-10-22/