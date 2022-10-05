Джустино/Феррейра Сильва — Маргароли/Менендес-Масэйрас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.10.22)

Прогноз Джустино/Феррейра Сильва — Маргароли/Менендес-Масэйрас (05 октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джустино/Феррейра Сильва — Маргароли/Менендес-Масэйрас 05.10.2022

05.10.2022 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Джустино/Феррейра Сильва , а противостоять в этом поединке будет Маргароли/Менендес-Масэйрас.



Теннисное противостояние Джустино/Феррейра Сильва — Маргароли/Менендес-Масэйрас пройдет 05.10.2022, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 11:00 по московскому времени. Хотя Джустино/Феррейра Сильва и Маргароли/Менендес-Масэйрас уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Маргароли/Менендес-Масэйрас.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джустино/Феррейра Сильва — Маргароли/Менендес-Масэйрас:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 05.10.2022 встречаются Джустино/Феррейра Сильва и Маргароли/Менендес-Масэйрас. Начало поединка запланировано на 11:00 по МСК. Джустино/Феррейра Сильва является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Джустино/Феррейра Сильва

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Джустино/Феррейра Сильва находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Джустино/Феррейра Сильва является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Джустино/Феррейра Сильва умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Джустино/Феррейра Сильва обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Джустино/Феррейра Сильва может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Маргароли/Менендес-Масэйрас

Маргароли/Менендес-Масэйрас имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Маргароли/Менендес-Масэйрас уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Маргароли/Менендес-Масэйрас умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Маргароли/Менендес-Масэйрас обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Маргароли/Менендес-Масэйрас проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Джустино/Феррейра Сильва — Маргароли/Менендес-Масэйрас

Джустино/Феррейра Сильва и Маргароли/Менендес-Масэйрас – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Джустино/Феррейра Сильва — Маргароли/Менендес-Масэйрас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.10.22)

Джустино/Феррейра Сильва

К данному турниру Джустино/Феррейра Сильва подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Джустино/Феррейра Сильва находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Джустино/Феррейра Сильва не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Джустино/Феррейра Сильва старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Джустино/Феррейра Сильва демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Маргароли/Менендес-Масэйрас

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Маргароли/Менендес-Масэйрас хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Маргароли/Менендес-Масэйрас никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Маргароли/Менендес-Масэйрас сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Маргароли/Менендес-Масэйрас всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Джустино/Феррейра Сильва — Маргароли/Менендес-Масэйрас Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Джустино/Феррейра Сильва и Маргароли/Менендес-Масэйрас. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Джустино/Феррейра Сильва и Маргароли/Менендес-Масэйрас встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Джустино/Феррейра Сильва и Маргароли/Менендес-Масэйрас довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Джустино/Феррейра Сильва и Маргароли/Менендес-Масэйрас подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Джустино/Феррейра Сильва — Маргароли/Менендес-Масэйрас: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джустино/Феррейра Сильва имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джустино/Феррейра Сильва и Маргароли/Менендес-Масэйрас отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Маргароли/Менендес-Масэйрас в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джустино/Феррейра Сильва превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Маргароли/Менендес-Масэйрас сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джустино/Феррейра Сильва гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джустино/Феррейра Сильва — Маргароли/Менендес-Масэйрас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Джустино/Феррейра Сильва и Маргароли/Менендес-Масэйрас букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Джустино/Феррейра Сильва и Маргароли/Менендес-Масэйрас проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-603696-luka-kastelnuovo-aleksis-buro-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-05-10-22/