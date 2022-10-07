Прогноз на бой Егор Шапочанский (Рос) — Джамбулат Бижамов (Рос) 07.10.2022

«Егор Шапочанский (Рос)» – «Джамбулат Бижамов (Рос)». 07.10.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Егор Шапочанский (Рос) проведет 07.10.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Джамбулат Бижамов (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 13:50 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 07.10.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Егор Шапочанский (Рос) — Джамбулат Бижамов (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 13:50 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Егор Шапочанский (Рос) — Джамбулат Бижамов (Рос):

победа Егор Шапочанский (Рос) – 0, ничья – 0, победа Джамбулат Бижамов (Рос) – 0

Прогноз на матч Егор Шапочанский (Рос) – Джамбулат Бижамов (Рос) Бои, титульный бой, 07.10.2022 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Егор Шапочанский (Рос) не очень выгодно, а вот Джамбулат Бижамов (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Егор Шапочанский (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Егор Шапочанский (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Егор Шапочанский (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Егор Шапочанский (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Егор Шапочанский (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Егор Шапочанский (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Джамбулат Бижамов (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джамбулат Бижамов (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джамбулат Бижамов (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джамбулат Бижамов (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Джамбулат Бижамов (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Егор Шапочанский (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Егор Шапочанский (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Егор Шапочанский (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Егор Шапочанский (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Егор Шапочанский (Рос) валится с ног. К тому же, Егор Шапочанский (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Егор Шапочанский (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Джамбулат Бижамов (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джамбулат Бижамов (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джамбулат Бижамов (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джамбулат Бижамов (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джамбулат Бижамов (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джамбулат Бижамов (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джамбулат Бижамов (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Егор Шапочанский (Рос) – Джамбулат Бижамов (Рос) 07.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Егор Шапочанский (Рос) и Джамбулат Бижамов (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Егор Шапочанский (Рос) и Джамбулат Бижамов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Егор Шапочанский (Рос) и Джамбулат Бижамов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Егор Шапочанский (Рос) и Джамбулат Бижамов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Егор Шапочанский (Рос) и Джамбулат Бижамов (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Егор Шапочанский (Рос) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Егор Шапочанский (Рос) и Джамбулат Бижамов (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джамбулат Бижамов (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Егор Шапочанский (Рос)

В своей профессиональной карьере Егор Шапочанский (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Егор Шапочанский (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Егор Шапочанский (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Егор Шапочанский (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Егор Шапочанский (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Джамбулат Бижамов (Рос)

На данный момент Джамбулат Бижамов (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Джамбулат Бижамов (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Джамбулат Бижамов (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Джамбулат Бижамов (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Джамбулат Бижамов (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Егор Шапочанский (Рос) — Джамбулат Бижамов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 07.10.2022

Никто не сомневается, что Егор Шапочанский (Рос) намного сильнее, чем Джамбулат Бижамов (Рос), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Так как Егор Шапочанский (Рос) и Джамбулат Бижамов (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://evolvegame.ru/cat3-604618-prognoz-na-match-elena-rybakina-petra-kvitova-ot-eksperta-07-10-22/

http://rockaluga.ru/cat0-787470-prognoz-macey-rayski-dzhozef-kors-06-oktyabrya-stavki-i-koefficienty/