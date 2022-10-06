Прогноз на бой Леви Ригтерс (Нид) — Кевин Тарик Осаро (Ниг) 08 октября

«Леви Ригтерс (Нид)» – «Кевин Тарик Осаро (Ниг)». 08.10.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 08-го октября 2022 года состоится интересный поединок Леви Ригтерс (Нид) — Кевин Тарик Осаро (Ниг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 08-го октября 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Леви Ригтерс (Нид) — Кевин Тарик Осаро (Ниг). Это будет продолжаться вплоть до 19:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леви Ригтерс (Нид) — Кевин Тарик Осаро (Ниг):

победа Леви Ригтерс (Нид) – 0, ничья – 0, победа Кевин Тарик Осаро (Ниг) – 0

Прогноз на матч Леви Ригтерс (Нид) – Кевин Тарик Осаро (Ниг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го октября 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Леви Ригтерс (Нид) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Кевин Тарик Осаро (Ниг) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Леви Ригтерс (Нид) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Леви Ригтерс (Нид) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Леви Ригтерс (Нид) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Леви Ригтерс (Нид) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Кевин Тарик Осаро (Ниг) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Кевин Тарик Осаро (Ниг) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Кевин Тарик Осаро (Ниг) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Кевин Тарик Осаро (Ниг) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Кевин Тарик Осаро (Ниг) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Леви Ригтерс (Нид) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Леви Ригтерс (Нид) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Леви Ригтерс (Нид) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Леви Ригтерс (Нид) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Кевин Тарик Осаро (Ниг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кевин Тарик Осаро (Ниг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кевин Тарик Осаро (Ниг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кевин Тарик Осаро (Ниг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кевин Тарик Осаро (Ниг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кевин Тарик Осаро (Ниг) должен задуматься о своей обороне.

Леви Ригтерс (Нид) – Кевин Тарик Осаро (Ниг) 08.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Леви Ригтерс (Нид) и Кевин Тарик Осаро (Ниг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Леви Ригтерс (Нид) и Кевин Тарик Осаро (Ниг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Леви Ригтерс (Нид) и Кевин Тарик Осаро (Ниг) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Леви Ригтерс (Нид) в данный момент сильнее, нежели Кевин Тарик Осаро (Ниг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Леви Ригтерс (Нид)

Так как Леви Ригтерс (Нид) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Леви Ригтерс (Нид) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Леви Ригтерс (Нид) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Леви Ригтерс (Нид) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Кевин Тарик Осаро (Ниг)

На сегодняшний день Кевин Тарик Осаро (Ниг) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Кевин Тарик Осаро (Ниг) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Кевин Тарик Осаро (Ниг) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Кевин Тарик Осаро (Ниг) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Леви Ригтерс (Нид) — Кевин Тарик Осаро (Ниг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го октября 2022 года

Несмотря на то, что Леви Ригтерс (Нид) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Кевин Тарик Осаро (Ниг) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Леви Ригтерс (Нид) и Кевин Тарик Осаро (Ниг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Леви Ригтерс (Нид) выиграет с помощью нокаута.

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