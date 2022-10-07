Прогноз на бой Артур Линдон (Вел) — Сезар Эрнан Реуносо (Арг) 08-го октября 2022 года

«Артур Линдон (Вел)» – «Сезар Эрнан Реуносо (Арг)». 08.10.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Артур Линдон (Вел) проведет 08.10.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Сезар Эрнан Реуносо (Арг). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 08.10.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Артур Линдон (Вел) — Сезар Эрнан Реуносо (Арг). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Артур Линдон (Вел) — Сезар Эрнан Реуносо (Арг):

победа Артур Линдон (Вел) – 1.02, ничья – 34, победа Сезар Эрнан Реуносо (Арг) – 23

Прогноз на матч Артур Линдон (Вел) – Сезар Эрнан Реуносо (Арг) Бои, титульный бой, 08.10.2022 :

По коэффициенту 1.02 ставить на то, что выиграет Артур Линдон (Вел) не очень выгодно, а вот Сезар Эрнан Реуносо (Арг) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 23.

История личных встреч

На данный момент Артур Линдон (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Артур Линдон (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Артур Линдон (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Артур Линдон (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Сезар Эрнан Реуносо (Арг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Сезар Эрнан Реуносо (Арг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Сезар Эрнан Реуносо (Арг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Сезар Эрнан Реуносо (Арг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Сезар Эрнан Реуносо (Арг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Артур Линдон (Вел) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Артур Линдон (Вел) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Артур Линдон (Вел) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Артур Линдон (Вел) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Артур Линдон (Вел) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Артур Линдон (Вел) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Сезар Эрнан Реуносо (Арг) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Сезар Эрнан Реуносо (Арг) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Сезар Эрнан Реуносо (Арг) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Сезар Эрнан Реуносо (Арг) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Артур Линдон (Вел) – Сезар Эрнан Реуносо (Арг) 08.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Артур Линдон (Вел) и Сезар Эрнан Реуносо (Арг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Артур Линдон (Вел) и Сезар Эрнан Реуносо (Арг) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Артур Линдон (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Сезар Эрнан Реуносо (Арг) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Артур Линдон (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Сезар Эрнан Реуносо (Арг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Артур Линдон (Вел).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Артур Линдон (Вел) и Сезар Эрнан Реуносо (Арг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Сезар Эрнан Реуносо (Арг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Артур Линдон (Вел)

На самом деле Артур Линдон (Вел) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Артур Линдон (Вел) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Артур Линдон (Вел) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Артур Линдон (Вел) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Артур Линдон (Вел) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Сезар Эрнан Реуносо (Арг)

Последний раз Сезар Эрнан Реуносо (Арг) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Сезар Эрнан Реуносо (Арг) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Сезар Эрнан Реуносо (Арг) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Сезар Эрнан Реуносо (Арг) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Сезар Эрнан Реуносо (Арг)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Сезар Эрнан Реуносо (Арг) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Артур Линдон (Вел) — Сезар Эрнан Реуносо (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 08.10.2022

На титульный бой Артур Линдон (Вел) — Сезар Эрнан Реуносо (Арг) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Артур Линдон (Вел) — Сезар Эрнан Реуносо (Арг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Артур Линдон (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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