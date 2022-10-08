Прогноз Атлетико ПТО Варас — Леонес Кильпуэ (09 октября), ставки и коэффициенты

Атлетико ПТО Варас — Леонес Кильпуэ. Прогноз, ставки на матч. Суперкубок Чили (09.10.22)

09-го октября в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Суперкубок Чили, в котором на своей площадке местный клуб Атлетико ПТО Варас примет соперника по национальному первенству Леонес Кильпуэ.



В 00:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Атлетико ПТО Варас – Леонес Кильпуэ, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 09-го октября, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Леонес Кильпуэ.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Атлетико ПТО Варас — Леонес Кильпуэ:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Атлетико ПТО Варас — Леонес Кильпуэ, запланированное на 09-го октября. Поставить на матч можно будет до 00:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Леонес Кильпуэ была еще пять лет назад.

Атлетико ПТО Варас

В этом сезоне баскетбольный клуб Атлетико ПТО Варас уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Атлетико ПТО Варас одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Атлетико ПТО Варас лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Атлетико ПТО Варас нет более травмированных игроков основы.



Леонес Кильпуэ

Прогресс баскетбольного клуба Леонес Кильпуэ по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч Атлетико ПТО Варас — Леонес Кильпуэ

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Атлетико ПТО Варас наконец-то возвращаются домой, а 09-го октября им уже необходимо сыграть поединок против БК Леонес Кильпуэ. На площадке игроки обеих команд появятся в 00:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Атлетико ПТО Варас — Леонес Кильпуэ. Прогноз, ставки на матч(09.10.22)

Атлетико ПТО Варас

Сейчас баскетбольный клуб Атлетико ПТО Варас демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Атлетико ПТО Варас играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Атлетико ПТО Варас вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Леонес Кильпуэ

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Леонес Кильпуэ сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Атлетико ПТО Варас — Леонес Кильпуэ Прогнозы от БК «БалтБет»

На 09-го октября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Атлетико ПТО Варас — Леонес Кильпуэ, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 00:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Атлетико ПТО Варас — Леонес Кильпуэ: снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Атлетико ПТО Варас провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Атлетико ПТО Варас показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Атлетико ПТО Варас и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Атлетико ПТО Варас — Леонес Кильпуэ. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Атлетико ПТО Варас уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Атлетико ПТО Варас пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Атлетико ПТО Варас составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Леонес Кильпуэ сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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