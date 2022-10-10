Прогноз Орландо Мэджик — Мемфис Гризлиз (12-го октября), ставки и коэффициенты

Орландо Мэджик — Мемфис Гризлиз. Прогноз, ставки на матч (12.10.22)

12-го октября в 02:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Орландо Мэджик примет соперника по национальному первенству Мемфис Гризлиз.



В 02:10 по Москве болельщики баскетбольных клубов Орландо Мэджик и Мемфис Гризлиз займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 12-го октября, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Орландо Мэджик — Мемфис Гризлиз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Орландо Мэджик возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Мемфис Гризлиз. Данный поединок будет сыгран 12-го октября, а по московскому времени его начало состоится в 02:10. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Мемфис Гризлиз лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Орландо Мэджик

В этом сезоне баскетбольный клуб Орландо Мэджик уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Орландо Мэджик одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Орландо Мэджик лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Орландо Мэджик нет более травмированных игроков основы.



Мемфис Гризлиз

В составе баскетбольного клуба Мемфис Гризлиз нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Мемфис Гризлиз уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Орландо Мэджик свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 12-го октября. На этот раз соперником хозяев будет Мемфис Гризлиз, так что в 02:10 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Орландо Мэджик. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Орландо Мэджик — Мемфис Гризлиз. Прогноз, ставки на матч(12.10.22)

Орландо Мэджик

В последние годы Орландо Мэджик является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Орландо Мэджик еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Мемфис Гризлиз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Орландо Мэджик — Мемфис Гризлиз Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 12-го октября, и в его рамках состоится поединок Орландо Мэджик — Мемфис Гризлиз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 02:10 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Орландо Мэджик — Мемфис Гризлиз: гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Орландо Мэджик провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Орландо Мэджик показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Орландо Мэджик и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Мемфис Гризлиз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Мемфис Гризлиз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Орландо Мэджик — Мемфис Гризлиз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Орландо Мэджик является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Орландо Мэджик проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Орландо Мэджик нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Мемфис Гризлиз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Мемфис Гризлиз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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