Прогноз на бой Давид Бархударян (Рос) — Петр Романкевич (Блр) 12.10.2022

«Давид Бархударян (Рос)» – «Петр Романкевич (Блр)». 12.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 12.10.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Давид Бархударян (Рос) — Петр Романкевич (Блр). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Давид Бархударян (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 12.10.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Давид Бархударян (Рос) — Петр Романкевич (Блр). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Давид Бархударян (Рос) — Петр Романкевич (Блр):

победа Давид Бархударян (Рос) – 0, ничья – 0, победа Петр Романкевич (Блр) – 0

Прогноз на матч Давид Бархударян (Рос) – Петр Романкевич (Блр) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12.10.2022 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Давид Бархударян (Рос) не очень выгодно, а вот Петр Романкевич (Блр) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Давид Бархударян (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Давид Бархударян (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Давид Бархударян (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Давид Бархударян (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Давид Бархударян (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Петр Романкевич (Блр) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Петр Романкевич (Блр) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Петр Романкевич (Блр) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Петр Романкевич (Блр) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Петр Романкевич (Блр) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Давид Бархударян (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Давид Бархударян (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Давид Бархударян (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Давид Бархударян (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Давид Бархударян (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Давид Бархударян (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Петр Романкевич (Блр) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Петр Романкевич (Блр) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Петр Романкевич (Блр) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Петр Романкевич (Блр) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Петр Романкевич (Блр) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Петр Романкевич (Блр) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Петр Романкевич (Блр) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Давид Бархударян (Рос) – Петр Романкевич (Блр) 12.10.22

Появление на ринге таких бойцов, как Давид Бархударян (Рос) и Петр Романкевич (Блр) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Давид Бархударян (Рос) и Петр Романкевич (Блр). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Давид Бархударян (Рос) и Петр Романкевич (Блр). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Давид Бархударян (Рос) и Петр Романкевич (Блр) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Давид Бархударян (Рос) и Петр Романкевич (Блр) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Давид Бархударян (Рос) — Петр Романкевич (Блр) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Петр Романкевич (Блр) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Давид Бархударян (Рос) и Петр Романкевич (Блр), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Петр Романкевич (Блр) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Давид Бархударян (Рос)

Так как Давид Бархударян (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Давид Бархударян (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Давид Бархударян (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Давид Бархударян (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Петр Романкевич (Блр)

Сейчас Петр Романкевич (Блр) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Петр Романкевич (Блр) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Петр Романкевич (Блр) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Петр Романкевич (Блр) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Петр Романкевич (Блр) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Давид Бархударян (Рос) — Петр Романкевич (Блр). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12.10.2022

Вряд ли Давид Бархударян (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Петр Романкевич (Блр), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Давид Бархударян (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Петр Романкевич (Блр) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Давид Бархударян (Рос).

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