Прогноз на бой Адам Сольдаев (Пол) — Алексей Полищук (Укр) 14.10.2022

«Адам Сольдаев (Пол)» – «Алексей Полищук (Укр)». 14.10.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 14-го октября состоится интересный поединок Адам Сольдаев (Пол) — Алексей Полищук (Укр), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:15 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Адам Сольдаев (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14-го октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Алексей Полищук (Укр), так что вряд ли в 23:15 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адам Сольдаев (Пол) — Алексей Полищук (Укр):

победа Адам Сольдаев (Пол) – 0, ничья – 0, победа Алексей Полищук (Укр) – 0

Прогноз на матч Адам Сольдаев (Пол) – Алексей Полищук (Укр) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14-го октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Адам Сольдаев (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Алексей Полищук (Укр) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Адам Сольдаев (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Адам Сольдаев (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Адам Сольдаев (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Адам Сольдаев (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Адам Сольдаев (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Адам Сольдаев (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Адам Сольдаев (Пол) может и не устоять на ногах.

Алексей Полищук (Укр) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Алексей Полищук (Укр) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Алексей Полищук (Укр), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Алексей Полищук (Укр) должен быть в хорошей физической форме. Алексей Полищук (Укр) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Адам Сольдаев (Пол) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Адам Сольдаев (Пол) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Адам Сольдаев (Пол) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Адам Сольдаев (Пол) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Адам Сольдаев (Пол) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Алексей Полищук (Укр) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Алексей Полищук (Укр) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Алексей Полищук (Укр) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Алексей Полищук (Укр) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Алексей Полищук (Укр), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Адам Сольдаев (Пол) – Алексей Полищук (Укр) 14.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Адам Сольдаев (Пол) и Алексей Полищук (Укр), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Адам Сольдаев (Пол) и Алексей Полищук (Укр) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Адам Сольдаев (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Алексей Полищук (Укр) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Адам Сольдаев (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Алексей Полищук (Укр) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Адам Сольдаев (Пол) — Алексей Полищук (Укр) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Алексей Полищук (Укр), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Адам Сольдаев (Пол)

В своей профессиональной карьере Адам Сольдаев (Пол) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Адам Сольдаев (Пол) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Адам Сольдаев (Пол) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Адам Сольдаев (Пол) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Адам Сольдаев (Пол) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Алексей Полищук (Укр)

В своей карьере Алексей Полищук (Укр) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Алексей Полищук (Укр) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Алексей Полищук (Укр) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Алексей Полищук (Укр) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Адам Сольдаев (Пол) — Алексей Полищук (Укр). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14-го октября

На титульный бой Адам Сольдаев (Пол) — Алексей Полищук (Укр) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Адам Сольдаев (Пол) — Алексей Полищук (Укр) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Адам Сольдаев (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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