Прогноз Миннесота Тимбервулвз (RINT) — Торонто Рэпторс (Lalkoff) (13.10.2022), ставки и коэффициенты

Миннесота Тимбервулвз (RINT) — Торонто Рэпторс (Lalkoff). Прогноз, ставки на матч. NBA (13.10.22)

13.10.2022 в 12:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Миннесота Тимбервулвз (RINT) примет соперника по национальному первенству Торонто Рэпторс (Lalkoff).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Миннесота Тимбервулвз (RINT) – Торонто Рэпторс (Lalkoff) запланирован только на 13.10.2022, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 12:10 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Миннесота Тимбервулвз (RINT) — Торонто Рэпторс (Lalkoff). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Миннесота Тимбервулвз (RINT) — Торонто Рэпторс (Lalkoff) назначен на 13.10.2022, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 12:10 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Миннесота Тимбервулвз (RINT)

Летом баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (RINT) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (RINT) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Торонто Рэпторс (Lalkoff)

Уже три недели баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Торонто Рэпторс (Lalkoff) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Миннесота Тимбервулвз (RINT)» — «Торонто Рэпторс (Lalkoff)»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (RINT) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 13.10.2022. На этот раз соперником хозяев будет Торонто Рэпторс (Lalkoff), так что в 12:10 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (RINT). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Миннесота Тимбервулвз (RINT) — Торонто Рэпторс (Lalkoff) 13.10.2022

Миннесота Тимбервулвз (RINT)

В этом сезоне баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (RINT) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (RINT) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Торонто Рэпторс (Lalkoff)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Миннесота Тимбервулвз (RINT) — Торонто Рэпторс (Lalkoff) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Миннесота Тимбервулвз (RINT) — Торонто Рэпторс (Lalkoff), который должен пройти 13.10.2022 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 12:10 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (RINT) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Миннесота Тимбервулвз (RINT) — Торонто Рэпторс (Lalkoff): хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (RINT) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (RINT) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Миннесота Тимбервулвз (RINT) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Миннесота Тимбервулвз (RINT) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (Lalkoff) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Миннесота Тимбервулвз (RINT) — Торонто Рэпторс (Lalkoff). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (RINT) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Миннесота Тимбервулвз (RINT) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (RINT) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (Lalkoff) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-607805-aleksandr-ruskika-antoan-hoan-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-13-10-22/