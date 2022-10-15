Прогноз на бой Якоби Джонс (США) — Кристиан Тернер (США) 15-го октября 2022 года

«Якоби Джонс (США)» – «Кристиан Тернер (США)». 15.10.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 15.10.2022 состоится интересный поединок Якоби Джонс (США) — Кристиан Тернер (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 04:00 по московскому времени Якоби Джонс (США) и Кристиан Тернер (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 15.10.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Якоби Джонс (США) и Кристиан Тернер (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Якоби Джонс (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Якоби Джонс (США) — Кристиан Тернер (США):

победа Якоби Джонс (США) – 0, ничья – 0, победа Кристиан Тернер (США) – 0

Прогноз на матч Якоби Джонс (США) – Кристиан Тернер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15.10.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Якоби Джонс (США) станет победителем боя. Если выиграет Кристиан Тернер (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Якоби Джонс (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Якоби Джонс (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Якоби Джонс (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Якоби Джонс (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Якоби Джонс (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Якоби Джонс (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Якоби Джонс (США) может и не устоять на ногах.

Кристиан Тернер (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Кристиан Тернер (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Кристиан Тернер (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Кристиан Тернер (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Кристиан Тернер (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Якоби Джонс (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Якоби Джонс (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Якоби Джонс (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Якоби Джонс (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Якоби Джонс (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Кристиан Тернер (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кристиан Тернер (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кристиан Тернер (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кристиан Тернер (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кристиан Тернер (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кристиан Тернер (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кристиан Тернер (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Якоби Джонс (США) – Кристиан Тернер (США) 15.10.22

Появление на ринге таких бойцов, как Якоби Джонс (США) и Кристиан Тернер (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Якоби Джонс (США) и Кристиан Тернер (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Якоби Джонс (США) и Кристиан Тернер (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Якоби Джонс (США) и Кристиан Тернер (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Якоби Джонс (США) и Кристиан Тернер (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Якоби Джонс (США) сейчас находится на пике формы, так что Кристиан Тернер (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Якоби Джонс (США).

Титульный бой Якоби Джонс (США) — Кристиан Тернер (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Кристиан Тернер (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Якоби Джонс (США)

Хотя Якоби Джонс (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Якоби Джонс (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Якоби Джонс (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Якоби Джонс (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Якоби Джонс (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Кристиан Тернер (США)

Последний раз Кристиан Тернер (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Кристиан Тернер (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Кристиан Тернер (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Кристиан Тернер (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Кристиан Тернер (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Кристиан Тернер (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Якоби Джонс (США) — Кристиан Тернер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15.10.2022

Несмотря на то, что Якоби Джонс (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Кристиан Тернер (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Якоби Джонс (США) легко справится с таким соперником, как Кристиан Тернер (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://evolvegame.ru/cat1-607861-prognoz-na-match-ayshegul-mert-amra-sadikovich-13-10-22/

http://rockaluga.ru/cat2-791177-prognoz-yan-hursan-andrey-antonovich-13-oktyabrya-stavki-i-koefficienty/