Прогноз на бой Джон Хатауэй (Анг) — Андрэ Рикардо (Бра) 15.10.2022

«Джон Хатауэй (Анг)» – «Андрэ Рикардо (Бра)». 15.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 15-го октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джон Хатауэй (Анг) — Андрэ Рикардо (Бра). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джон Хатауэй (Анг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 19:00 по московскому времени Джон Хатауэй (Анг) и Андрэ Рикардо (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 15-го октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джон Хатауэй (Анг) и Андрэ Рикардо (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джон Хатауэй (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джон Хатауэй (Анг) — Андрэ Рикардо (Бра):

победа Джон Хатауэй (Анг) – 0, ничья – 0, победа Андрэ Рикардо (Бра) – 0

Прогноз на матч Джон Хатауэй (Анг) – Андрэ Рикардо (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15-го октября :

Так как Джон Хатауэй (Анг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Андрэ Рикардо (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джон Хатауэй (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джон Хатауэй (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джон Хатауэй (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джон Хатауэй (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джон Хатауэй (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Андрэ Рикардо (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Андрэ Рикардо (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Андрэ Рикардо (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Андрэ Рикардо (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Андрэ Рикардо (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Джон Хатауэй (Анг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Джон Хатауэй (Анг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Джон Хатауэй (Анг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Джон Хатауэй (Анг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Андрэ Рикардо (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Андрэ Рикардо (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Андрэ Рикардо (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Андрэ Рикардо (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Андрэ Рикардо (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Андрэ Рикардо (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Джон Хатауэй (Анг) – Андрэ Рикардо (Бра) 15.10.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джон Хатауэй (Анг) и Андрэ Рикардо (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джон Хатауэй (Анг) и Андрэ Рикардо (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джон Хатауэй (Анг) и Андрэ Рикардо (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джон Хатауэй (Анг) — Андрэ Рикардо (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Андрэ Рикардо (Бра) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Джон Хатауэй (Анг) в данный момент сильнее, нежели Андрэ Рикардо (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джон Хатауэй (Анг)

Джон Хатауэй (Анг) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Джон Хатауэй (Анг) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Джон Хатауэй (Анг) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Джон Хатауэй (Анг) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Джон Хатауэй (Анг) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Андрэ Рикардо (Бра)

Уже несколько лет Андрэ Рикардо (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Андрэ Рикардо (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Андрэ Рикардо (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джон Хатауэй (Анг) — Андрэ Рикардо (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15-го октября

Несмотря на то, что Джон Хатауэй (Анг) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Андрэ Рикардо (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джон Хатауэй (Анг) — Андрэ Рикардо (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Андрэ Рикардо (Бра) выиграет нокаутом.

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