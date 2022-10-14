Прогноз на бой Глеб Хабибуллин (Рос) — Аркадий Осипян (Арм) 14.10.2022

«Глеб Хабибуллин (Рос)» – «Аркадий Осипян (Арм)». 14.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 14-го октября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Глеб Хабибуллин (Рос) — Аркадий Осипян (Арм). На ринге его участники появятся в 20:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Глеб Хабибуллин (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Глеб Хабибуллин (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14-го октября 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Аркадий Осипян (Арм), так что вряд ли в 20:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Глеб Хабибуллин (Рос) — Аркадий Осипян (Арм):

победа Глеб Хабибуллин (Рос) – 0, ничья – 0, победа Аркадий Осипян (Арм) – 0

Прогноз на матч Глеб Хабибуллин (Рос) – Аркадий Осипян (Арм) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14-го октября 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Глеб Хабибуллин (Рос) не очень выгодно, а вот Аркадий Осипян (Арм) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Глеб Хабибуллин (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Глеб Хабибуллин (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Глеб Хабибуллин (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Глеб Хабибуллин (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Глеб Хабибуллин (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Глеб Хабибуллин (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Аркадий Осипян (Арм) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Аркадий Осипян (Арм) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Аркадий Осипян (Арм) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Аркадий Осипян (Арм) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Аркадий Осипян (Арм) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Глеб Хабибуллин (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Глеб Хабибуллин (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Глеб Хабибуллин (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Глеб Хабибуллин (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Аркадий Осипян (Арм) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Аркадий Осипян (Арм) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Аркадий Осипян (Арм) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Аркадий Осипян (Арм) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Аркадий Осипян (Арм), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Глеб Хабибуллин (Рос) – Аркадий Осипян (Арм) 14.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Глеб Хабибуллин (Рос) и Аркадий Осипян (Арм) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Глеб Хабибуллин (Рос) и Аркадий Осипян (Арм). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Глеб Хабибуллин (Рос) и Аркадий Осипян (Арм) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Глеб Хабибуллин (Рос) и Аркадий Осипян (Арм) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Глеб Хабибуллин (Рос) и Аркадий Осипян (Арм), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Глеб Хабибуллин (Рос) выиграет бой.

На чемпионский бой Глеб Хабибуллин (Рос) — Аркадий Осипян (Арм) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Аркадий Осипян (Арм), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Глеб Хабибуллин (Рос)

Так как Глеб Хабибуллин (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Глеб Хабибуллин (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Глеб Хабибуллин (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Глеб Хабибуллин (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Аркадий Осипян (Арм)

Сейчас Аркадий Осипян (Арм) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Аркадий Осипян (Арм) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Аркадий Осипян (Арм) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Аркадий Осипян (Арм) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Аркадий Осипян (Арм) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Глеб Хабибуллин (Рос) — Аркадий Осипян (Арм). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14-го октября 2022 года

На титульный бой Глеб Хабибуллин (Рос) — Аркадий Осипян (Арм) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Глеб Хабибуллин (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Аркадий Осипян (Арм) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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