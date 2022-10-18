Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Марч/Рейс Да Силва. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.10.22)

Прогноз Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Марч/Рейс Да Силва (18.10.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Марч/Рейс Да Силва 18.10.2022

18.10.2022 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Недунчезиян/Шрирам Баладжи , а противостоять в этом поединке будет Марч/Рейс Да Силва.



18.10.2022 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Марч/Рейс Да Силва. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 18:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Недунчезиян/Шрирам Баладжи может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Марч/Рейс Да Силва:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18.10.2022 откроет его противостояние Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Марч/Рейс Да Силва. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:00 по МСК, то есть до начала игры. Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Марч/Рейс Да Силва отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Марч/Рейс Да Силва может гордиться семью победами, а вот Недунчезиян/Шрирам Баладжи имеет только пять выигранных встреч.

Недунчезиян/Шрирам Баладжи

В этом сезоне Недунчезиян/Шрирам Баладжи демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Недунчезиян/Шрирам Баладжи снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Недунчезиян/Шрирам Баладжи является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Недунчезиян/Шрирам Баладжи не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Недунчезиян/Шрирам Баладжи еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Марч/Рейс Да Силва

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Марч/Рейс Да Силва в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Марч/Рейс Да Силва уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Марч/Рейс Да Силва уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Марч/Рейс Да Силва обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Марч/Рейс Да Силва

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Марч/Рейс Да Силва. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Марч/Рейс Да Силва. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.10.22)

Недунчезиян/Шрирам Баладжи

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Недунчезиян/Шрирам Баладжи, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Недунчезиян/Шрирам Баладжи уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Недунчезиян/Шрирам Баладжи старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Недунчезиян/Шрирам Баладжи, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Недунчезиян/Шрирам Баладжи не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Недунчезиян/Шрирам Баладжи все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Недунчезиян/Шрирам Баладжи точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Марч/Рейс Да Силва

Марч/Рейс Да Силва лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Марч/Рейс Да Силва играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Марч/Рейс Да Силва начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Марч/Рейс Да Силва выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Марч/Рейс Да Силва сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Марч/Рейс Да Силва Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Марч/Рейс Да Силва, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Марч/Рейс Да Силва играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Недунчезиян/Шрирам Баладжи, и Марч/Рейс Да Силва неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Марч/Рейс Да Силва: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Марч/Рейс Да Силва, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Недунчезиян/Шрирам Баладжи сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Марч/Рейс Да Силва имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Недунчезиян/Шрирам Баладжи – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Марч/Рейс Да Силва на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Недунчезиян/Шрирам Баладжи — Марч/Рейс Да Силва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Недунчезиян/Шрирам Баладжи и Марч/Рейс Да Силва. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Недунчезиян/Шрирам Баладжи и для Марч/Рейс Да Силва, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-609959-segodnya-match-skaut-legion-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-18-10-22/