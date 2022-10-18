Попович/Тиджаро — Паласон/Эрнандес Миранда. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.10.22)

Прогноз Попович/Тиджаро — Паласон/Эрнандес Миранда (18 октября), ставки и коэффициенты

Попович/Тиджаро — Паласон/Эрнандес Миранда (18 октября), ставки и коэффициенты

18 октября в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Попович/Тиджаро , а противостоять в этом поединке будет Паласон/Эрнандес Миранда.



Судья теннисного матча Попович/Тиджаро — Паласон/Эрнандес Миранда должен дать знак о старте игры в 22:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 18 октября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Попович/Тиджаро и Паласон/Эрнандес Миранда более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Попович/Тиджаро имеет четыре победы, то Паласон/Эрнандес Миранда может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Попович/Тиджаро — Паласон/Эрнандес Миранда:

18 октября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Попович/Тиджаро — Паласон/Эрнандес Миранда. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 22:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Паласон/Эрнандес Миранда, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Паласон/Эрнандес Миранда выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Попович/Тиджаро

В этом сезоне Попович/Тиджаро демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Попович/Тиджаро снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Попович/Тиджаро является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Попович/Тиджаро не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Попович/Тиджаро еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Паласон/Эрнандес Миранда

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Паласон/Эрнандес Миранда на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Паласон/Эрнандес Миранда демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Паласон/Эрнандес Миранда имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Паласон/Эрнандес Миранда намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Паласон/Эрнандес Миранда не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Паласон/Эрнандес Миранда будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Паласон/Эрнандес Миранда и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Паласон/Эрнандес Миранда умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

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Попович/Тиджаро — Паласон/Эрнандес Миранда. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.10.22)

Попович/Тиджаро

К данному турниру Попович/Тиджаро подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Попович/Тиджаро находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Попович/Тиджаро не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Попович/Тиджаро старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Попович/Тиджаро демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Паласон/Эрнандес Миранда

В этом сезоне Паласон/Эрнандес Миранда действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Паласон/Эрнандес Миранда обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Паласон/Эрнандес Миранда не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Паласон/Эрнандес Миранда не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Паласон/Эрнандес Миранда имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Попович/Тиджаро — Паласон/Эрнандес Миранда Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Попович/Тиджаро и Паласон/Эрнандес Миранда аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Попович/Тиджаро и Паласон/Эрнандес Миранда обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Попович/Тиджаро и Паласон/Эрнандес Миранда постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Попович/Тиджаро — Паласон/Эрнандес Миранда: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Попович/Тиджаро и Паласон/Эрнандес Миранда, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Попович/Тиджаро и Паласон/Эрнандес Миранда уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Попович/Тиджаро — Паласон/Эрнандес Миранда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Попович/Тиджаро и Паласон/Эрнандес Миранда сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Попович/Тиджаро, и Паласон/Эрнандес Миранда будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-610422-kayl-kang-kennon-kingsli-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-19-10-22/