Прогноз на бой Леандро Исса (Бра) — Артем Белах (Рос) 21 октября

«Леандро Исса (Бра)» – «Артем Белах (Рос)». 21.10.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 21-го октября 2022 года должен состояться бой Леандро Исса (Бра) — Артем Белах (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 14:55 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Леандро Исса (Бра) и Артем Белах (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Леандро Исса (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 21-го октября 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Артем Белах (Рос), так что вряд ли в 14:55 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леандро Исса (Бра) — Артем Белах (Рос):

победа Леандро Исса (Бра) – 0, ничья – 0, победа Артем Белах (Рос) – 0

Прогноз на матч Леандро Исса (Бра) – Артем Белах (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21-го октября 2022 года :

Так как Леандро Исса (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Артем Белах (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Леандро Исса (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Леандро Исса (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Леандро Исса (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Леандро Исса (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Леандро Исса (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Леандро Исса (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Артем Белах (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Артем Белах (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Артем Белах (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Артем Белах (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Артем Белах (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Леандро Исса (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Леандро Исса (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Леандро Исса (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Леандро Исса (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Леандро Исса (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Артем Белах (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Артем Белах (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Артем Белах (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Артем Белах (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Артем Белах (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Артем Белах (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Леандро Исса (Бра) – Артем Белах (Рос) 21.10.22

Появление на ринге таких бойцов, как Леандро Исса (Бра) и Артем Белах (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Леандро Исса (Бра) и Артем Белах (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Леандро Исса (Бра) и Артем Белах (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Леандро Исса (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Артем Белах (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Леандро Исса (Бра) — Артем Белах (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Артем Белах (Рос) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Леандро Исса (Бра) и Артем Белах (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Артем Белах (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Леандро Исса (Бра)

Как бы Леандро Исса (Бра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Леандро Исса (Бра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Леандро Исса (Бра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Леандро Исса (Бра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Леандро Исса (Бра) совершенно не работает над собственной защитой.

Артем Белах (Рос)

В своей карьере Артем Белах (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Артем Белах (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Артем Белах (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Артем Белах (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Леандро Исса (Бра) — Артем Белах (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21-го октября 2022 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Леандро Исса (Бра) — Артем Белах (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Леандро Исса (Бра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Леандро Исса (Бра) — Артем Белах (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Артем Белах (Рос) выиграет нокаутом.

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