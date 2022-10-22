Прогноз на бой Рейчел Мартинес (США) — Даймонд Лонг (США) 22-го октября 2022 года

«Рейчел Мартинес (США)» – «Даймонд Лонг (США)». 22.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Рейчел Мартинес (США) — Даймонд Лонг (США) на 22-го октября 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Рейчел Мартинес (США) и Даймонд Лонг (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Стало известно, что именно 22-го октября 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Рейчел Мартинес (США) — Даймонд Лонг (США). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рейчел Мартинес (США) — Даймонд Лонг (США):

победа Рейчел Мартинес (США) – 0, ничья – 0, победа Даймонд Лонг (США) – 0

Прогноз на матч Рейчел Мартинес (США) – Даймонд Лонг (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22-го октября 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Рейчел Мартинес (США) не очень выгодно, а вот Даймонд Лонг (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рейчел Мартинес (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рейчел Мартинес (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рейчел Мартинес (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рейчел Мартинес (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рейчел Мартинес (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рейчел Мартинес (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Даймонд Лонг (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Даймонд Лонг (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Даймонд Лонг (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Даймонд Лонг (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Даймонд Лонг (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Рейчел Мартинес (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Рейчел Мартинес (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Рейчел Мартинес (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Рейчел Мартинес (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Даймонд Лонг (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Даймонд Лонг (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Даймонд Лонг (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Даймонд Лонг (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Даймонд Лонг (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Даймонд Лонг (США) должен задуматься о своей обороне.

Рейчел Мартинес (США) – Даймонд Лонг (США) 22.10.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Рейчел Мартинес (США) и Даймонд Лонг (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Рейчел Мартинес (США) и Даймонд Лонг (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Рейчел Мартинес (США) и Даймонд Лонг (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Рейчел Мартинес (США) и Даймонд Лонг (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Рейчел Мартинес (США) и Даймонд Лонг (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Рейчел Мартинес (США) и Даймонд Лонг (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Рейчел Мартинес (США) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Рейчел Мартинес (США) и Даймонд Лонг (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Даймонд Лонг (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Рейчел Мартинес (США)

Несмотря на то, что Рейчел Мартинес (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Рейчел Мартинес (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Рейчел Мартинес (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Рейчел Мартинес (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Даймонд Лонг (США)

На данный момент Даймонд Лонг (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Даймонд Лонг (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Даймонд Лонг (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Даймонд Лонг (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Даймонд Лонг (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Рейчел Мартинес (США) — Даймонд Лонг (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22-го октября 2022 года

Никто не сомневается, что Рейчел Мартинес (США) намного сильнее, чем Даймонд Лонг (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

В этом бою Рейчел Мартинес (США) является очевидным фаворитом, ведь Даймонд Лонг (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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