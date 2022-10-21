Прогноз Кангрейерас де Сантурце (жен) — Эксплосивас де Мока (жен) (21.10.2022), ставки и коэффициенты

Кангрейерас де Сантурце (жен) — Эксплосивас де Мока (жен). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Пуэрто-Рико (21.10.22)

21-го октября в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Пуэрто-Рико, в котором на своей площадке местный клуб Кангрейерас де Сантурце (жен) примет соперника по национальному первенству Эксплосивас де Мока (жен).



Баскетбольный поединок Кангрейерас де Сантурце (жен) – Эксплосивас де Мока (жен) пройдет в рамках престижного турнира 21-го октября, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 03:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Кангрейерас де Сантурце (жен).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кангрейерас де Сантурце (жен) — Эксплосивас де Мока (жен):

В 03:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Кангрейерас де Сантурце (жен) и Эксплосивас де Мока (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 21-го октября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Эксплосивас де Мока (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Кангрейерас де Сантурце (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Кангрейерас де Сантурце (жен)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Кангрейерас де Сантурце (жен), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Кангрейерас де Сантурце (жен) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Кангрейерас де Сантурце (жен) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Эксплосивас де Мока (жен)

В составе баскетбольного клуба Эксплосивас де Мока (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Эксплосивас де Мока (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Эксплосивас де Мока (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Кангрейерас де Сантурце (жен) — Эксплосивас де Мока (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 21-го октября включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Кангрейерас де Сантурце (жен) — Эксплосивас де Мока (жен). А так как начало встречи в 03:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Кангрейерас де Сантурце (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Кангрейерас де Сантурце (жен) — Эксплосивас де Мока (жен) (21-го октября), ставки и коэффициенты

Кангрейерас де Сантурце (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Кангрейерас де Сантурце (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Кангрейерас де Сантурце (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Эксплосивас де Мока (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Эксплосивас де Мока (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Эксплосивас де Мока (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Эксплосивас де Мока (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Кангрейерас де Сантурце (жен) — Эксплосивас де Мока (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 21-го октября, и в его рамках состоится поединок Кангрейерас де Сантурце (жен) — Эксплосивас де Мока (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Кангрейерас де Сантурце (жен) — Эксплосивас де Мока (жен): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Кангрейерас де Сантурце (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Кангрейерас де Сантурце (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Кангрейерас де Сантурце (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Кангрейерас де Сантурце (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Эксплосивас де Мока (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Эксплосивас де Мока (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Эксплосивас де Мока (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кангрейерас де Сантурце (жен) — Эксплосивас де Мока (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Кангрейерас де Сантурце (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Кангрейерас де Сантурце (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Кангрейерас де Сантурце (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Эксплосивас де Мока (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Эксплосивас де Мока (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Эксплосивас де Мока (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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