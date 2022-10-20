Хувентуд Лас Пиедрас — Атлетико Йель. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.10.22)

Прогноз Хувентуд Лас Пиедрас — Атлетико Йель (21 октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Хувентуд Лас Пиедрас — Атлетико Йель 21 октября

21 октября в 02:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Уругвая, в котором на своей площадке местный клуб Хувентуд Лас Пиедрас примет соперника по национальному первенству Атлетико Йель.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Хувентуд Лас Пиедрас – Атлетико Йель вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 02:45 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 21 октября и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Атлетико Йель.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хувентуд Лас Пиедрас — Атлетико Йель:

В 02:45 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Хувентуд Лас Пиедрас — Атлетико Йель. Матч назначен на 21 октября, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Хувентуд Лас Пиедрас

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Хувентуд Лас Пиедрас, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Хувентуд Лас Пиедрас отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Хувентуд Лас Пиедрас также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Атлетико Йель

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Атлетико Йель пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Атлетико Йель сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Хувентуд Лас Пиедрас наконец-то возвращаются домой, а 21 октября им уже необходимо сыграть поединок против БК Атлетико Йель. На площадке игроки обеих команд появятся в 02:45 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Хувентуд Лас Пиедрас — Атлетико Йель. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.10.22)

Хувентуд Лас Пиедрас

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Хувентуд Лас Пиедрас наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Хувентуд Лас Пиедрас сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Хувентуд Лас Пиедрас всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Хувентуд Лас Пиедрас бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Атлетико Йель

В прошлом матче баскетбольный клуб Атлетико Йель потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Атлетико Йель и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Атлетико Йель находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Хувентуд Лас Пиедрас — Атлетико Йель Прогнозы от БК «БалтБет»

На 21 октября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Хувентуд Лас Пиедрас — Атлетико Йель, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 02:45 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Хувентуд Лас Пиедрас — Атлетико Йель: в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Хувентуд Лас Пиедрас провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Хувентуд Лас Пиедрас показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Хувентуд Лас Пиедрас и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Атлетико Йель был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Атлетико Йель выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Атлетико Йель немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хувентуд Лас Пиедрас — Атлетико Йель. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Хувентуд Лас Пиедрас лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Хувентуд Лас Пиедрас гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Хувентуд Лас Пиедрас все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Атлетико Йель сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Атлетико Йель идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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