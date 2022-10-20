Прогноз на бой Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) — Абусупьян Алиханов (Рос) 22-го октября

«Мзвандиль Хлонгва (ЮАР)» – «Абусупьян Алиханов (Рос)». 22.10.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 22-го октября должен состояться бой Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) — Абусупьян Алиханов (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 18:40 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) и Абусупьян Алиханов (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) обладает несколькими чемпионскими титулами и 22-го октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Абусупьян Алиханов (Рос), так что вряд ли в 18:40 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) — Абусупьян Алиханов (Рос):

победа Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) – 4.22, ничья – 56, победа Абусупьян Алиханов (Рос) – 1.22

Прогноз на матч Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) – Абусупьян Алиханов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22-го октября :

Ставки по коэффициенту 4.22 окажутся выигрышными, если Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) станет победителем боя. Если выиграет Абусупьян Алиханов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.22.

История личных встреч

На профессиональном ринге Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Абусупьян Алиханов (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Абусупьян Алиханов (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Абусупьян Алиханов (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Абусупьян Алиханов (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Абусупьян Алиханов (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Абусупьян Алиханов (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Абусупьян Алиханов (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Абусупьян Алиханов (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Абусупьян Алиханов (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Абусупьян Алиханов (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Абусупьян Алиханов (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) – Абусупьян Алиханов (Рос) 22.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) и Абусупьян Алиханов (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) и Абусупьян Алиханов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) и Абусупьян Алиханов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) и Абусупьян Алиханов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) легко справится с таким соперником, как Абусупьян Алиханов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) — Абусупьян Алиханов (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Абусупьян Алиханов (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Мзвандиль Хлонгва (ЮАР)

Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Абусупьян Алиханов (Рос)

Сейчас Абусупьян Алиханов (Рос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Абусупьян Алиханов (Рос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Абусупьян Алиханов (Рос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Абусупьян Алиханов (Рос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Абусупьян Алиханов (Рос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) — Абусупьян Алиханов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22-го октября

На титульный бой Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) — Абусупьян Алиханов (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Мзвандиль Хлонгва (ЮАР) и Абусупьян Алиханов (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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