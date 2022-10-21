Прогноз на бой Такахиро Ашида (Япо) — Хиротака Накада (Япо) 23-го октября 2022 года

«Такахиро Ашида (Япо)» – «Хиротака Накада (Япо)». 23.10.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Такахиро Ашида (Япо) проведет 23-го октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Хиротака Накада (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 07:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 07:00 по московскому времени Такахиро Ашида (Япо) и Хиротака Накада (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 23-го октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Такахиро Ашида (Япо) и Хиротака Накада (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Такахиро Ашида (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Такахиро Ашида (Япо) — Хиротака Накада (Япо):

победа Такахиро Ашида (Япо) – 0, ничья – 0, победа Хиротака Накада (Япо) – 0

Прогноз на матч Такахиро Ашида (Япо) – Хиротака Накада (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Такахиро Ашида (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Хиротака Накада (Япо) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Такахиро Ашида (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Такахиро Ашида (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Такахиро Ашида (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Такахиро Ашида (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Такахиро Ашида (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Хиротака Накада (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Хиротака Накада (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Хиротака Накада (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Хиротака Накада (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Хиротака Накада (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Такахиро Ашида (Япо) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Такахиро Ашида (Япо) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Такахиро Ашида (Япо) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Такахиро Ашида (Япо) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Такахиро Ашида (Япо) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Хиротака Накада (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хиротака Накада (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хиротака Накада (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хиротака Накада (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хиротака Накада (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Такахиро Ашида (Япо) – Хиротака Накада (Япо) 23.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Такахиро Ашида (Япо) и Хиротака Накада (Япо), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Такахиро Ашида (Япо) и Хиротака Накада (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Такахиро Ашида (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Хиротака Накада (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Такахиро Ашида (Япо) и Хиротака Накада (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Такахиро Ашида (Япо) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Такахиро Ашида (Япо) в данный момент сильнее, нежели Хиротака Накада (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Такахиро Ашида (Япо)

Так как Такахиро Ашида (Япо) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Такахиро Ашида (Япо) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Такахиро Ашида (Япо) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Такахиро Ашида (Япо) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Хиротака Накада (Япо)

Никаких высот Хиротака Накада (Япо) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Хиротака Накада (Япо) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Хиротака Накада (Япо) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Хиротака Накада (Япо) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Такахиро Ашида (Япо) — Хиротака Накада (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го октября

В этом поединке Такахиро Ашида (Япо) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Хиротака Накада (Япо), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Такахиро Ашида (Япо) — Хиротака Накада (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Такахиро Ашида (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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